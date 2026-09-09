به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح چهارشنبه در نشست قرارگاه جوانی جمعیت شهرستان گناوه با قدردانی از حضور مسئولان و کارشناسان در این جلسه اظهار کرد: همه دستگاهها و مجموعههای مسئول باید متناسب با وظایف خود برای تقویت جوانی جمعیت و حمایت از خانوادهها تلاش کنند.
وی با اشاره به سیاستهای جمعیتی کشور در سالهای پس از دفاع مقدس افزود: در مقطعی از تاریخ انقلاب، سیاست کاهش جمعیت دنبال شد و شعارهایی مانند «فرزند کمتر، زندگی بهتر» در جامعه ترویج شد، اما پس از مشخص شدن آسیبهای این سیاست، مسئولان نسبت به ضرورت جبران آن هشدار دادند.
امام جمعه گناوه با بیان اینکه مسئله جمعیت امروز به یک موضوع راهبردی برای کشور تبدیل شده است، گفت: یکی از خطراتی که کشور را تهدید میکند، پیری جمعیت است و اگر جمعیت جوان کاهش پیدا کند، کشور در آینده برای تأمین نیروی کار با مشکل مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: وابستگی به نیروی کار خارجی میتواند استقلال، عزت و قدرت یک کشور را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین باید از امروز برای آینده جمعیتی کشور برنامهریزی کنیم.
حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت در شهرستان گناوه بیان کرد: در ماههای گذشته اقدامات خوبی در حوزه جوانی جمعیت انجام شده و امیدواریم با فعالیت بیشتر دستگاهها، شاهد تقویت برنامههای این قرارگاه باشیم.
تغییر نگرش جامعه نسبت به فرزندآوری ضروری است
امام جمعه گناوه فرهنگسازی را یکی از مهمترین محورهای فعالیت در حوزه جوانی جمعیت دانست و تصریح کرد: امروز زنان، جوانان و خانوادهها نیازمند حمایت هستند و نخستین موضوعی که هنگام صحبت درباره فرزندآوری مطرح میشود، مشکلات اقتصادی و هزینههای زندگی است.
وی گفت: دولت باید در حوزه معیشت، مسکن و ایجاد مشوقهای مؤثر برای خانوادهها اقدامات جدی انجام دهد، اما در کنار حمایتهای اقتصادی، مسئله فرهنگسازی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.
حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به افزایش سن ازدواج در کشور و وجود تعداد زیادی جوان مجرد اظهار کرد: ازدواج آسان و کاهش طلاق از موضوعاتی است که باید در برنامههای قرارگاه جوانی جمعیت مورد توجه قرار گیرد، زیرا طلاق نیز یکی از عوامل مؤثر بر کاهش فرزندآوری است.
ناباروری و سقط جنین از آسیبهای مهم جمعیتی
وی ناباروری را یکی دیگر از مشکلات جدی خانوادهها عنوان کرد و افزود: هزینههای درمان ناباروری برای بسیاری از خانوادهها سنگین است و هزاران خانواده در کشور در آرزوی داشتن فرزند هستند؛ بنابراین حمایت از این خانوادهها باید مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه گناوه همچنین با اشاره به موضوع سقط جنین گفت: سقط جنین یکی از آسیبهای جدی است که نیازمند فرهنگسازی و آگاهیبخشی بیشتر است و بسیاری از خانوادهها ممکن است نسبت به پیامدهای شرعی و قانونی آن آگاهی کافی نداشته باشند.
وی بر ضرورت تقویت فرهنگ دینی و خانوادگی تأکید کرد و گفت: رسانه ملی، نخبگان، آموزش و پرورش، دانشگاهها و همه افرادی که سخنانشان در جامعه اثرگذار است، در حوزه فرهنگسازی جمعیتی وظیفه دارند.
حمایت از خانوادهها باید تقویت شود
حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به اهمیت حمایتهای دولتی از خانوادهها بیان کرد: واگذاری زمین، تسهیلات بانکی، وام ازدواج و حمایت از خانوادههای دارای فرزند باید به گونهای باشد که بخشی از مشکلات جوانان برای ازدواج و فرزندآوری برطرف شود.
وی اضافه کرد: خیران نیز میتوانند در زمینه ازدواج آسان و حمایت از خانوادهها نقش مؤثری داشته باشند و قرارگاه جوانی جمعیت باید زمینه همفکری و ارائه راهکارهای عملی در شهرستان را فراهم کند.
امام جمعه گناوه تشکیل کارگروه تخصصی جمعیت را ضروری دانست و گفت: علاوه بر آسیبشناسی وضعیت موجود، باید کارگروههای تخصصی تشکیل شود تا هر دستگاه متناسب با وظایف خود راهکارهای عملیاتی برای تقویت جوانی جمعیت ارائه دهد.
در این نشست ،لیلا دولتخواه ، دبیر قرارگاه جوانی جمعیت شهرستان گناوه گزارشی از برنامه های اجرا شده این قرارگاه ارائه کرد.
در پایان نشست بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی، بانکها، خیران، نهادهای حمایتی و مجموعههای فرهنگی برای تقویت جوانی جمعیت تأکید شد و مقرر شد موضوعات تخصصی از جمله مسکن، تسهیلات، ناباروری، ازدواج و آمار جمعیتی در جلسات تخصصی قرارگاه دنبال شود.
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