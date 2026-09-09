حجت‌الاسلام وحید کاظم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: دشمن در کنار تهدیدهای نظامی و فشارهای اقتصادی، موضوع تهاجم فرهنگی را نیز دنبال می‌کند و یکی از محورهای این تهاجم، تأثیرگذاری بر باورها و سبک زندگی مردم، به‌ویژه نسل جوان و نوجوان است.

وی افزود: خداوند متعال در آیه ۶۹ سوره آل‌عمران به تلاش گروهی از اهل کتاب برای گمراه کردن مسلمانان اشاره کرده است و از این آیه می‌توان اهمیت هوشیاری در برابر جریان‌هایی را که به دنبال ایجاد انحراف در جامعه اسلامی هستند، مورد توجه قرار داد.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: امروز نیز بخشی از فعالیت‌های دشمن در عرصه فرهنگی دنبال می‌شود و هدف آن می‌تواند تضعیف باورهای دینی و ایجاد تغییر در ارزش‌ها و سبک زندگی جامعه باشد؛ بنابراین در کنار توجه به مسائل اقتصادی و امنیتی، نباید از مسائل فرهنگی غافل شد.

کاظم‌زاده تصریح کرد: موضوع عفاف و حجاب یکی از مواردی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد و آیات متعددی از قرآن کریم درباره پوشش و حجاب زنان مسلمان وجود دارد؛ از جمله در آیه ۵۹ سوره احزاب که بر رعایت پوشش تأکید شده است.

وی بیان کرد: حجاب موضوعی نیست که صرفاً از سوی افراد یا جریان‌های خاص مطرح شده باشد، بلکه در منابع اسلامی و قرآن کریم درباره آن دستوراتی وجود دارد و لازم است این موضوع با شیوه‌ای مناسب برای نسل جوان تبیین شود.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: دشمن پس از تجربه دوران دفاع مقدس و مقاومت مردم ایران، در کنار روش‌های نظامی و سیاسی، به استفاده از شیوه‌های فرهنگی و رسانه‌ای نیز توجه کرده است و تغییر سبک زندگی و تضعیف باورهای دینی یکی از موضوعاتی است که باید نسبت به آن هوشیار بود.

کاظم‌زاده اضافه کرد: در آیه ۱۱۸ سوره آل‌عمران نیز نسبت به ارتباط و تأثیرپذیری مسلمانان از دشمنان هشدار داده شده است و امروز باید نسبت به آثار فشارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر جامعه و به‌ویژه نسل جوان توجه بیشتری داشته باشیم.

وی یادآور شد: در طول تاریخ نیز نمونه‌هایی از تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر جوامع مختلف مطرح شده است که ماجرای مسلمانان در اندلس از جمله این موارد است؛ در این زمینه برخی از سخنرانی‌ها و مباحث مطرح‌شده درباره نقش ترویج فساد و بی‌بندوباری در تضعیف جامعه اسلامی اندلس قابل توجه است.

کارشناس مسائل مذهبی تصریح کرد: هدف از بیان این نمونه‌های تاریخی، توجه دادن جامعه به اهمیت مسائل فرهنگی است؛ زیرا تغییرات فرهنگی معمولاً به صورت تدریجی اتفاق می‌افتد و اگر نسبت به آن برنامه‌ریزی و آگاهی لازم وجود نداشته باشد، می‌تواند پیامدهایی برای جامعه به همراه داشته باشد.

کاظم‌زاده خاطرنشان کرد: فضای مجازی، شبکه‌های ماهواره‌ای و تولیدات رسانه‌ای از جمله ابزارهایی هستند که در عرصه فرهنگی مورد استفاده قرار می‌گیرند و بخشی از محتوای منتشرشده در این فضا می‌تواند بر سبک زندگی و باورهای جوانان و نوجوانان اثر بگذارد؛ از این رو خانواده‌ها و دستگاه‌های فرهنگی باید نسبت به این موضوع توجه و برنامه‌ریزی داشته باشند.

وی بیان کرد: مقابله با آسیب‌های فرهنگی تنها بر عهده یک دستگاه نیست و مجموعه‌های مختلف از خانواده‌ها و روحانیون گرفته تا آموزش و پرورش، دستگاه‌های فرهنگی و مسئولان اجرایی و نظارتی باید در این زمینه نقش خود را ایفا کنند.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: در آیه ۳۱ سوره نور نیز به موضوع پوشش زنان اشاره شده و بر رعایت حریم و پوشش تأکید شده است؛ بنابراین لازم است احکام و آموزه‌های دینی با زبان قابل فهم و متناسب با شرایط امروز برای نسل جوان بیان و تبیین شود.

کاظم‌زاده اضافه کرد: در آستانه هفته دفاع مقدس باید به این نکته توجه کنیم که نسل جوان و نوجوان در دوران دفاع مقدس نقش مهمی در دفاع از کشور داشت و امروز نیز صیانت از ارزش‌ها و دستاوردهای آن دوران، تنها با برگزاری برنامه‌های مناسبتی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند انتقال درست مفاهیم ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری به نسل جدید است.

وی یادآور شد: شهدا و خانواده‌های آنان برای دفاع از کشور هزینه داده‌اند و جانبازان نیز سال‌ها با آثار ناشی از جنگ زندگی کرده‌اند؛ بنابراین یکی از وظایف جامعه این است که در کنار گرامیداشت یاد شهدا، نسبت به حفظ ارزش‌هایی که برای آن فداکاری شده است نیز توجه داشته باشد.

کارشناس مسائل مذهبی تصریح کرد: امروز توجه به مسائل فرهنگی باید در کنار سایر مسائل جامعه دنبال شود و نمی‌توان با نادیده گرفتن تغییرات فرهنگی و رسانه‌ای، انتظار داشت که نسل جوان بدون برنامه و آموزش کافی در برابر همه آسیب‌ها مصون بماند.

کاظم‌زاده خاطرنشان کرد: برای مقابله با تهاجم فرهنگی، بیش از هر چیز به آگاهی، گفت‌وگو، برنامه‌ریزی فرهنگی و همکاری میان خانواده‌ها و دستگاه‌های مسئول نیاز داریم و باید تلاش شود جوانان و نوجوانان با استفاده صحیح از ظرفیت‌های فضای مجازی و رسانه، در برابر محتوای آسیب‌زا قدرت تشخیص بیشتری پیدا کنند.

وی بیان کرد: قرآن کریم در آیات مختلف نسبت به تلاش دشمنان برای ایجاد انحراف و تضعیف جامعه اسلامی هشدار داده است و امروز نیز می‌توان از این آموزه‌ها برای افزایش هوشیاری جامعه استفاده کرد؛ در این مسیر، توجه به نسل جوان و تقویت ارتباط میان نسل جدید و ارزش‌های دینی اهمیت ویژه‌ای دارد.

کارشناس مسائل مذهبی تأکید کرد: حفظ انسجام اجتماعی، تقویت باورهای دینی و توجه به مسائل فرهنگی از موضوعاتی است که باید مورد اهتمام خانواده‌ها، مسئولان و فعالان فرهنگی قرار گیرد تا جامعه بتواند در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای فرهنگی با آمادگی بیشتری عمل کند.