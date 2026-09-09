به گزارش خبرگزاری مهر، حمید حبیبی در گفتگویی با اشاره به تغییر نرخ بنزین و مشکلات ایجادشده در نمایش مبلغ سوخت در دیسپنسرهای جایگاهها افزود: پس از افزایش نرخ بنزین کارت جایگاهها به ۱۰ هزار تومان، در بخشی از دیسپنسرها امکان نمایش این رقم وجود نداشت و بهصورت موقت مبلغ هزار تومان نمایش داده میشد.
وی گفت : با توجه به محدودیتهای موجود و برای اجرای این تغییر با کمترین هزینه، راهکار نرمافزاری برای اصلاح دیسپنسرها طراحی شد و این اصلاحات در شبکه جایگاههای عرضه سوخت در حال انجام است.
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با تأکید بر اینکه محاسبات سامانه سوخت از ابتدا بهدرستی انجام میشده است، افزود: مشکل ایجادشده مربوط به بخش نمایشگر دیسپنسرها بود و مبلغ سوخت در سامانه بهدرستی محاسبه میشد، اما در قسمت نمایش مبلغ کل، امکان نمایش رقم ۱۰ هزار تومان وجود نداشت و رقم هزار تومان نمایش داده میشد.
حبیبی گفت: هم اکنون حدود ۶۰ هزار نازل در شبکه جایگاههای کشور وجود دارد که اصلاحات نرمافزاری در حدود ۷۰ درصد آنها انجام شده است.
وی افزود: بخش عمده دیسپنسرهای باقیمانده نیز در کمتر از یک هفته اصلاح خواهد شد و نرخ ۱۰ هزار تومانی بنزین در قسمت نمایش مبلغ کل، بهدرستی نمایش داده میشود.
وی افزد: حدود ۳۰ درصد باقیمانده دیسپنسرها به دلیل قدیمی بودن یا نداشتن قابلیت لازم، نیازمند اقدامات بیشتری هستند و اصلاح آنها نیز در دستور کار قرار دارد.
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