میر تاج‌ الدینی: هیمنه آمریکا مقابل مقاومت ملت ایران درهم شکسته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، شامگاه پنجشنبه در صد و نود و سومین تجمع مردم لنگرود، با اشاره به تداوم حضور مردم در این اجتماعات، اظهار کرد: این حرکت عظیم مردمی طی بیش از شش ماه به صورت مستمر ادامه داشته و مردم لنگرود با حضور ثابت و پایدار خود، یک بعثت مردمی را رقم زده‌اند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام خمینی (ره)، تصریح کرد: یکی از پیش‌بینی‌های امام خامنه‌ای، حضور انقلابی و قیام مردم در حوادث بزرگ بود؛ ایشان پیش از این فرموده بودند اگر حادثه‌ای در کشور رخ دهد، خداوند مردم را به میدان می‌آورد و مردم کار را به دست گرفته و آن را به پایان می‌رسانند.

آمریکا در برابر مقاومت ملت ایران شکست خورده است

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه امروز همه دنیا به شکست آمریکا در این جنگ اذعان دارند، گفت: هیمنه آمریکا به دست ملت ایران و فرزندان این ملت و همچنین رزمندگان قهرمان سپاه و ارتش درهم کوبیده شده است.

حجت الاسلام میرتاج‌الدینی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، اذعان کرد: این تحولات جایگاه ملت ایران و قدرت جبهه مقاومت را در منطقه و جهان بیش از پیش آشکار کرده است.

جهان در آستانه شکل‌گیری نظم نوین قرار دارد

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره تحولات جهانی، بیان کرد: رهبر انقلاب بارها از قرار گرفتن جهان در یک پیچ تاریخی، تغییر هندسه سیاسی جهان و قرار گرفتن دنیا در آستانه تحولات گسترده سخن گفته‌اند.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ادامه داد: ملت‌ها و دولت‌ها باید این تحولات را به‌درستی بشناسند؛ چراکه غفلت از تغییرات بزرگ جهانی می‌تواند خسارت‌های سنگینی به دنبال داشته باشد.

حجت الاسلام میرتاج‌الدینی با اشاره به افول قدرت آمریکا و تغییر جایگاه اروپا در معادلات جهانی، افزود: در نظم جدید جهانی، آسیا جایگاه مهم‌تری پیدا خواهد کرد و ملت ایران باید جایگاه خود را در این نظم جدید به‌درستی تعریف کند.

ایران از ظرفیت‌های راهبردی متعددی برخوردار است

وی یکی از عوامل مهم در جایگاه آینده ایران را نیروی انسانی دانست و تاکید کرد: سرداران و فرماندهان شهید و رزمندگان ایران اسلامی نمونه‌هایی از ظرفیت انسانی ممتاز این ملت هستند و جوانان ایرانی نیز در عرصه علم و دانش بارها توانمندی خود را در برابر قدرت‌های جهانی نشان داده‌اند.

حجت الاسلام میرتاج‌الدینی با اشاره به استعداد جوانان ایرانی، بیان کرد: بخش مهمی از دستاوردهای امروز کشور محصول تلاش جوانان دهه‌های ۶۰ و ۷۰ است و برکات و دستاوردهای جوانان دهه‌های ۸۰ و ۹۰ نیز در آینده بیش از پیش آشکار خواهد شد.

وی منابع طبیعی گسترده، موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی و منطق فکری جمهوری اسلامی را از دیگر ظرفیت‌های مهم ایران برشمرد.

تنگه هرمز و باب‌المندب از مهم‌ترین آبراه‌های راهبردی جهان هستند

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و باب‌المندب، گفت: تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان است و بخش قابل توجهی از انرژی جهان از این مسیر عبور می‌کند.

حجت الاسلام میرتاج‌الدینی با اشاره به نقش جبهه مقاومت در تحولات منطقه، خاطرنشان کرد: تحولات باب‌المندب و نقش نیروهای مقاومت یمن نیز نشان‌دهنده تغییر معادلات منطقه و افزایش قدرت جریان مقاومت است.

وی بیان کرد: اگر ملت ایران با استقامت، پایداری، وحدت و انسجام در مسیر خود حرکت کند، پیروزی نهایی در انتظار این ملت خواهد بود.

حجت الاسلام میرتاج‌الدینی در پایان با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی، گفت: پیوند عمیق میان امت و رهبری، عامل شتاب گرفتن این حرکت است و ملت ایران با حفظ وحدت و تبعیت از رهبری، مسیر عزت و پیروزی را ادامه خواهد داد.