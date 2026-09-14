سعید سرآبادانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با یک شرکت دانشبنیان برای اجرای طرح بازچرخانی آب خاکستری وارد مذاکره شدهایم و طرح اجرایی آن نیز تدوین و آماده شده است.
وی افزود: بخش عمده فاضلاب خانگی، بهجز فاضلاب توالت، از بار آلی پایینی برخوردار است و میتوان پس از تصفیه، آن را برای مصارف غیرشرب بازچرخانی و استفاده مجدد کرد.
مدیز عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی تصریح کرد: در این طرح، آب خاکستری حاصل از مصارف حمام، سینک ظرفشویی و سایر مصارف مشابه جمعآوری و پس از عبور از یک پکیج تصفیه کوچک، برای مصارفی مانند فلاشتانکها، شستوشوی مشاعات ساختمان، حیاط، شستوشوی خودرو و آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار میگیرد.
سرآبادانی با بیان اینکه بازچرخانی آب خاکستری در ساختمانهای بالای ۱۲ واحد اراک کلید میخورد، افزود: این طرح در تهران ارائه و با استقبال مواجه شده است و هدف ما، آغاز اجرای عملیاتی آن در اراک بهعنوان نخستین شهر یا مرکز استان کشور و ثبت اقدامی ماندگار در مسیر کاهش مصرف آب است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با اشاره به مشوقهای پیشنهادی برای اجرای طرح بازچرخانی آب تاکید کرد: در صورت کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب توسط مشترک از طریق اجرای این طرح، ۲۰ درصد تخفیف در آببها برای وی در نظر گرفته میشود.
وی افزود: دولت در حوزه برق و گاز، طرح «گواهی صرفهجویی» را اجرا کرده است و به دنبال ایجاد سازوکار مشابه برای صرفهجویی و بازچرخانی آب پس از اجرای این طرح در حوزه آب هستیم.
سرآبادانی بیان کرد: اجرای این طرح میتواند حداقل ۲۰ درصد کاهش مصرف آب را به همراه داشته باشد و در کنار تخفیف آببها، بهرهگیری از گواهی صرفهجویی نیز مشوق مؤثری برای مشارکت مردم، مالکان و سازندگان خواهد بود.
وی پیشنهاد ایجاد مشوقهای ساختمانی برای اجرای سامانههای بازچرخانی آب را مطرح کرد و گفت: همانند مشوقهای پیشبینیشده برای احداث سامانههای خورشیدی، میتوان برای ساختمانهای مجهز به سامانه بازچرخانی آب خاکستری نیز مشوقهای مرتبط با زیربنا در نظر گرفت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی تصریح کرد: پیشبینی مشوقهای مرتبط با زیربنا برای سازندگان و مالکان میتواند بخشی از هزینه اجرای این سامانه را جبران کرده و انگیزه اجرای آن در ساختمانها را افزایش دهد.
وی افزود: امید است با اجرای این طرح در اراک، گامی مؤثر در کاهش مصرف آب و استقرار الگوی نظاممند بازچرخانی آب برداشته شود.
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