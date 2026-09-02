سعید سرآبادانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان مرکزی با بیش از ۷ هزار کیلومتر شبکه آب، یک و نیم میلیون نفر را تحت پوشش دارد و از پوشش ۱۰۰ درصدی آب شهری و ۹۸.۳۶ درصدی آب روستایی برخوردار است.

وی افزود: ۷۳۰ هزار مشترک در ۳۵ شهر و ۸۸۳ روستای استان مرکزی تحت پوشش آبفا هستند و پوشش شبکه فاضلاب شهری به ۷۴ درصد رسیده است.

سرآبادانی تصریح کرد: از اواسط ۱۴۰۳ با کاهش برداشت آب اراک از سد کمال‌صالح از یک‌هزار و ۲۰۰ به ۲۷۰ لیتر بر ثانیه، برنامه تأمین یک‌هزار لیتر بر ثانیه آب جایگزین در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: با اجرای همزمان برنامه‌های تأمین، توزیع و مدیریت مصرف، ۷۰۴ لیتر بر ثانیه به منابع آب اراک افزوده شد و ۲۴ حلقه چاه نیز در کمتر از شش ماه حفاری و به شبکه متصل شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی تاکید کرد: ۳۵۰ کیلومتر از شبکه نشت‌یابی، ۳۸۷ انشعاب فضای سبز اراک و ساوه قطع و ۲۶ شیر فشارشکن برای مدیریت شبکه نصب شد.

وی افزود: اجرای طرح بازچرخانی آب خاکستری در مجتمع‌های مسکونی و سرمایه‌گذاری برای واگذاری پساب تصفیه‌شده به صنایع در دستور کار آبفا قرار گرفت تا فشار بر منابع آب شرب کاهش یابد.

سرآبادانی بیان کرد: مخزن پنج‌هزار مترمکعبی آب خمین در جنگ رمضان هدف حمله دشمن قرار گرفت اما با اقدام فوری آبفا، تأمین آب شهر بدون وقفه ادامه یافت.

وی گفت: عملیات احداث مخزن جدید آب خمین آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و وارد مدار بهره‌برداری شود.