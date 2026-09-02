سرآبادانی: مصرف آب در مرکزی ۲ میلیون مترمکعب کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سرآبادانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سرآبادانی گفت: با وجود کاهش شدید ذخایر آبی، اجرای طرح‌های تأمین، توزیع و مدیریت مصرف، تنش آبی در اراک و ساوه را طی دو سال اخیر به حداقل رساند، اما این دو شهر همچنان به‌طور کامل از تنش آبی خارج نشده‌اند.

وی افزود: شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی به جمعیتی نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و حدود ۷۲۰ هزار مشترک خدمات‌رسانی می‌کند که ۵۵۰ هزار اشتراک شهری و ۱۸۶ هزار اشتراک روستایی است.

سرآبادانی تصریح کرد: در حال حاضر ۳۵ شهر استان تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب قرار دارند و پوشش آب شرب شهری به ۹۹.۹۹ درصد رسیده است و پوشش شبکه آب شرب در مجموع شهرها و روستاهای استان ۹۸.۳ درصد است.

وی ادامه داد: کاهش پوشش آب شرب روستایی عمدتاً ناشی از فعالیت برخی روستاها به‌صورت خودگردان است در حالی که طبق تفاهم‌نامه وزارتخانه‌های نیرو و کشور، روستاهای بالای ۲۰ خانوار باید تحت پوشش شرکت‌های آب و فاضلاب قرار گیرند.

سرآبادانی تأکید کرد: فرمانداران و مسئولان شهرستان‌ها باید برای تحت پوشش قرار گرفتن روستاهای مشمول، جدیت بیشتری به خرج دهند؛ چراکه مدیریت و نظارت تخصصی بر تأسیسات و کیفیت آب ضروری است.

۵۲ حلقه چاه برای تأمین آب اراک و ساوه حفر شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: طی یک سال و نیم گذشته ۲۸ حلقه چاه در اراک و ۲۴ حلقه در ساوه حفر شده که ۲۱ تا ۲۲ حلقه چاه اراک وارد مدار شده است.

وی افزود: با کاهش سهم آب سد کمال‌صالح از یک‌هزار و ۲۰۰ به کمتر از نیاز ۲ هزار و ۶۷۰ لیتر بر ثانیه، حدود یک‌هزار لیتر بر ثانیه آب از منابع جایگزین تأمین شد تا از قطعی آب اراک جلوگیری شود.

سرآبادانی تصریح کرد: تعداد شیرهای فشارشکن فعال شبکه آب اراک از ۷ تا ۸ دستگاه به حدود ۳۰ دستگاه افزایش یافته که با تعدیل فشار، به کاهش آسیب شبکه و مدیریت مصرف آب کمک می‌کند.

وی از نصب ۶۰ دستگاه لاگر پایش فشار شبکه در نقاط بحرانی اراک خبر داد و گفت: این تجهیزات امکان پایش فشار شبکه در تمام ساعات شبانه‌روز را فراهم می‌کنند و اطلاعات آنها می‌تواند برای تنظیم هوشمند شیرهای فشارشکن مورد استفاده قرار گیرد.

سرآبادانی تاکید کرد: شیرهای فشارشکن هوشمند با کاهش فشار شبکه در ساعات کم‌مصرف، ضمن مدیریت مصرف، هدررفت آب را کاهش می‌دهند؛ این طرح در وزارت نیرو ارائه و برای اجرای آن در سایر استان‌ها استقبال شد.

وی افزود: در پنج ماه نخست امسال، مصرف آب نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲ میلیون مترمکعب کاهش داشته است.

۴۷ درصد مشترکان زیر الگوی مصرف هستند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: الگوی مصرف آب در بیشتر شهرهای استان ۱۳ مترمکعب در ماه تعیین شده است‌ که ۴۷ درصد مشترکان زیر این الگو و حدود ۵۳ درصد بالاتر از الگو مصرف می‌کنند که به‌ترتیب ۲۶ و ۷۵ درصد آب را به خود اختصاص می‌دهند.

وی افزود: ۱۰ درصد مشترکان نیز بیش از دو برابر الگوی مصرف آب دارند که باید در برنامه‌های مدیریت مصرف مورد توجه قرار گیرند.

سرآبادانی تصریح کرد: در سال جاری ۸ هزار و ۴۵۰ انشعاب غیرمجاز شناسایی و متخلفان به مراجع قانونی معرفی شده‌اند.

وی با اشاره به ضرورت بازچرخانی آب و استفاده از پساب گفت: در استان مرکزی حدود هزار و ۷۰۰ لیتر بر ثانیه پساب تصفیه‌شده از حدود ۱۴ تصفیه‌خانه در اختیار است که باید مطابق تأکیدات برنامه هفتم توسعه، برای مصارف صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

سرآبادانی بیان کرد: تکمیل شبکه فاضلاب شازند و آستانه با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی پالایشگاه در حال انجام است و در مهاجران، ساوه و زرندیه نیز طرح‌های توسعه شبکه با جذب سرمایه‌گذار پیگیری می‌شود.

اجرای شبکه فاضلاب در بافت مرکزی اراک به ۷۰ درصد پیشرفت رسید

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: پوشش شبکه فاضلاب در شهرهای استان مرکزی به حدود ۷۴ درصد رسیده که از شاخص‌های قابل توجه در سطح کشور است.

وی افزود: پوشش شبکه فاضلاب در شهر اراک نیز به حدود ۹۹ درصد رسیده و اراک از معدود مراکز استان‌های کشور است که تقریباً پوشش کامل شبکه فاضلاب را تجربه می‌کند.

سرآبادانی با اشاره به اجرای شبکه فاضلاب در بافت مرکزی اراک تصریح کرد: تراکم تأسیسات شهری، اجرای شبکه فاضلاب در بافت مرکزی اراک را با دشواری‌هایی همراه کرده بود، اما اجرای طرح پیاده‌راه مرکزی، فرصت مناسبی برای تکمیل این شبکه فراهم کرد.

وی افزود: در این محدوده ۲ هزار و ۵۰۰ متر شبکه و بیش از ۳۰۰ انشعاب با اعتبار حدود ۵۰ میلیارد تومان در حال اجراست و پروژه تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

اراک و ساوه همچنان نیازمند طرح‌های بلندمدت تأمین آب هستند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی تأکید کرد: اقدامات انجام‌شده به این معنا نیست که مسئله آب اراک و ساوه به صورت پایدار حل شده است؛ منابع فعلی پایداری لازم را برای آینده ندارند و این دو شهر همچنان در شرایط تنش آبی قرار دارند.

وی افزود: برای اراک به‌ویژه نیازمند اجرای طرح‌های بلندمدت تأمین آب هستیم و پیگیری این موضوع با همکاری استاندار و نمایندگان استان ادامه دارد.

سرآبادانی تصریح کرد: تنش آبی اراک و ساوه طی دو سال اخیر مدیریت شد، اما رفع پایدار این چالش نیازمند اجرای طرح‌های بلندمدت تأمین آب است.

وی گفت: با تحقق بارندگی‌های مناسب پاییز و زمستان، بخشی از فشار بر منابع آبی کاهش یافته و فرصت اجرای طرح‌های پایدار تأمین آب فراهم می‌شود.