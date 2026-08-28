  1. استانها
  2. مرکزی
۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

هشت حلقه چاه برای تأمین آب شرب اراک وارد مدار شد

هشت حلقه چاه برای تأمین آب شرب اراک وارد مدار شد

اراک- استاندار مرکزی گفت: با بهره‌برداری از فاز دوم طرح اضطراری تأمین آب شرب اراک، ۸ حلقه چاه جدید با ظرفیت ۲۱۲ لیتر بر ثانیه وارد مدار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر جمعه در آیین‌ افتتاح فاز دوم طرح اظطراری تأمین آب شرب شهر اراک اظهار کرد: اجرای طرح‌های اضطراری تأمین آب، از قطعی و جیره‌بندی آب در شهرهای اراک و ساوه جلوگیری کرد.

وی افزود: در اراک، به‌دلیل کاهش شدید ذخایر سد کمال‌صالح، برداشت از این سد ابتدا محدود و سپس به‌طور کامل متوقف شد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: سال گذشته اراک و ساوه با تنش شدید آبی مواجه شدند و با همکاری دستگاه‌های متولی و نمایندگان مجلس، منابع مالی اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت تأمین آب فراهم شد.

وی ادامه داد: سال گذشته با وجود بارش‌های مناسب در بسیاری از استان‌های کشور، اراک همچنان درگیر خشکسالی بود و میزان بارندگی این شهر به کمتر از ۳۰ درصد میانگین بلندمدت رسید.

استاندار مرکزی تاکید کرد: با مدیریت منابع آب و اجرای اقدامات اضطراری، از بروز اختلال در تأمین آب شرب شهروندان اراک جلوگیری شد.

وی افزود: علاوه بر حفر و تجهیز ۸ حلقه چاه جدید، ۵ کیلومتر خط انتقال آب و ۵ کیلومتر شبکه برق‌رسانی نیز احداث شده است که اجرای این اقدامات، پایداری تأمین آب شرب شهر اراک را تقویت می‌کند.

وی ادامه داد: حفر و اتصال حدود ۲۰ حلقه چاه در ساوه و نزدیک به ۳۰ حلقه چاه در اراک در دستور کار قرار گرفت و بخش قابل توجهی از این چاه‌ها پس از حفر و تجهیز، به شبکه آب شرب متصل شده‌ است.

زندیه‌وکیلی بیان کرد: حفر و بهره‌برداری از چاه‌های اضطراری، راهکاری موقت برای مدیریت شرایط تنش آبی و تأمین پایدار آب در مقاطع بحرانی است و نمی‌تواند به‌عنوان راه‌حل دائمی محدودیت‌های منابع آب تلقی شود.

وی گفت: تداوم خشکسالی و محدودیت منابع، ضرورت مدیریت مصرف، اصلاح الگوی استفاده و صرفه‌جویی در آب را بیش از گذشته مورد تأکید قرار می‌دهد و همراهی مردم در این زمینه ضروری است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: برای پایداری تأمین آب، اقداماتی از جمله بازچرخانی پساب، لایروبی سرشاخه‌های منتهی به سد کمال‌صالح و بهینه‌سازی مصرف در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: برای تأمین آب شرب، تخصیص آب سد کمال‌صالح به بخش صنعت به صفر رسیده و اولویت مدیریت منابع این سد به تأمین آب شرب شهروندان اختصاص یافته است.

کد مطلب 6930160

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه