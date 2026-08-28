هشت حلقه چاه برای تأمین آب شرب اراک وارد مدار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر جمعه در آیین‌ افتتاح فاز دوم طرح اظطراری تأمین آب شرب شهر اراک اظهار کرد: اجرای طرح‌های اضطراری تأمین آب، از قطعی و جیره‌بندی آب در شهرهای اراک و ساوه جلوگیری کرد.

وی افزود: در اراک، به‌دلیل کاهش شدید ذخایر سد کمال‌صالح، برداشت از این سد ابتدا محدود و سپس به‌طور کامل متوقف شد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: سال گذشته اراک و ساوه با تنش شدید آبی مواجه شدند و با همکاری دستگاه‌های متولی و نمایندگان مجلس، منابع مالی اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت تأمین آب فراهم شد.

وی ادامه داد: سال گذشته با وجود بارش‌های مناسب در بسیاری از استان‌های کشور، اراک همچنان درگیر خشکسالی بود و میزان بارندگی این شهر به کمتر از ۳۰ درصد میانگین بلندمدت رسید.

استاندار مرکزی تاکید کرد: با مدیریت منابع آب و اجرای اقدامات اضطراری، از بروز اختلال در تأمین آب شرب شهروندان اراک جلوگیری شد.

وی افزود: علاوه بر حفر و تجهیز ۸ حلقه چاه جدید، ۵ کیلومتر خط انتقال آب و ۵ کیلومتر شبکه برق‌رسانی نیز احداث شده است که اجرای این اقدامات، پایداری تأمین آب شرب شهر اراک را تقویت می‌کند.

وی ادامه داد: حفر و اتصال حدود ۲۰ حلقه چاه در ساوه و نزدیک به ۳۰ حلقه چاه در اراک در دستور کار قرار گرفت و بخش قابل توجهی از این چاه‌ها پس از حفر و تجهیز، به شبکه آب شرب متصل شده‌ است.

زندیه‌وکیلی بیان کرد: حفر و بهره‌برداری از چاه‌های اضطراری، راهکاری موقت برای مدیریت شرایط تنش آبی و تأمین پایدار آب در مقاطع بحرانی است و نمی‌تواند به‌عنوان راه‌حل دائمی محدودیت‌های منابع آب تلقی شود.

وی گفت: تداوم خشکسالی و محدودیت منابع، ضرورت مدیریت مصرف، اصلاح الگوی استفاده و صرفه‌جویی در آب را بیش از گذشته مورد تأکید قرار می‌دهد و همراهی مردم در این زمینه ضروری است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: برای پایداری تأمین آب، اقداماتی از جمله بازچرخانی پساب، لایروبی سرشاخه‌های منتهی به سد کمال‌صالح و بهینه‌سازی مصرف در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: برای تأمین آب شرب، تخصیص آب سد کمال‌صالح به بخش صنعت به صفر رسیده و اولویت مدیریت منابع این سد به تأمین آب شرب شهروندان اختصاص یافته است.