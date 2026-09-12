بهره برداری از باغ موزه ستارخان تا پایان شهریور ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز شنبه در بازدید از عملیات اجرایی این مجموعه در قالب پروژه‌های بازآفرینی بافت‌های تاریخی و فرهنگی این شهر، افزود: اجرای این پروژه در راستای زنده نگهداشتن مفاخر ملی و تاریخی شهر انجام می شود.

وی با بیان اینکه مرحله نخست این پروژه در ۲۹ شهریور ماه امسال به بهره برداری می رسد، اظهار کرد: در این راستا، تملک و آزادسازی هشت پلاک همجوار جهت آزادسازی فضا و صیانت از حریم این اثر تاریخی با موفقیت انجام شده است.

شهردار تبریز با تاکید بر استمرار توسعه این محور تاریخی، گفت: در مراحل تکمیلی این پروژه، برنامه تملک و آزادسازی املاک واقع در این مجموعه تا خیابان شمس تبریزی در دستور کار قرار دارد تا ضمن اجرای پروژه‌های سنگ‌فرش، نورپردازی استاندارد و بهسازی بصری، پهنه منسجم گردشگری و تاریخی متناسب با شان و منزلت شهروندان و گردشگران در این مکان خلق شود.

وی با بیان اینکه هویت صنعتی تبریز با تملک ۱۳ هزار مترمربع از کارخانه تاریخی «برق لامع» احیا می شود، یادآور شد: طرح آماده سازی و بازآفرینی این مجموعه آغاز شده است و این اقدام نویدبخش جهشی چشمگیر در ارتقای سرانه فرهنگی، بهبود منظر شهری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری تا پیش از آغاز سال نو است.

شهردار تبریز گفت: کارخانه «برق لامع» به عنوان یکی از نمادهای پیشگامی تبریز در صنعت نوین کشور بوده و شهرداری تبریز با تملک اراضی این مجموعه صنعتی قدیمی، طرح جامع تبدیل آن به یک قطب فرهنگی، گردشگری و تفریحی را اجرا می کند.

هوشیار، ادامه داد: بر اساس برنامه‌ ریزی‌های انجام شده، عملیات عمرانی و بازآفرینی این مجموعه با شتاب ادامه دارد تا پیش از فرارسیدن ایام نوروز و پایان سال جاری به بهره‌برداری کامل رسیده و به عنوان یکی از جاذبه‌های نوین شهری در اختیار عموم شهروندان و گردشگران قرار گیرد.