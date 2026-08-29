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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

طرح های عمرانی ۶ هزار میلیاردی شهرداری تبریز در آستانه افتتاح

طرح های عمرانی ۶ هزار میلیاردی شهرداری تبریز در آستانه افتتاح

تبریز- شهردار تبریز از افتتاح و بهره‌برداری از ۳۰ طرح عمرانی، خدماتی و رفاهی در این کلانشهر با هزینه‌کرد ۶ هزار میلیارد تومان از هفته دولت تا هفته دفاع مقدس بدون تشریفات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز شنبه با تشریح بخشی از طرح‌های آماده افتتاح شهرداری تبریز اظهار کرد: باغ‌موزه ستارخان با هدف احیای هویت تاریخی تبریز و بزرگداشت یاد و خاطره مجاهدت‌های ستارخان، سردار ملی ایران، در حال اجراست و تا ۲ هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به روند بازسازی خانه تاریخی کلکته‌چی افزود: این بنای تاریخی در آخرین مراحل بازسازی قرار دارد و به عنوان یکی از ظرفیت‌های گردشگری تبریز، در دوره فعلی مدیریت شهری احیا شده و به‌زودی در اختیار شهروندان و گردشگران قرار می‌گیرد.

شهردار تبریز با بیان اینکه ۹۰ طرح ورزشی در دوره فعلی مدیریت شهری اجرا شده است خاطرنشان کرد: بخشی از این طرح‌ها به بهره‌برداری رسیده و تعدادی دیگر نیز در نوبت افتتاح قرار دارند که در ماه جاری به بهره‌برداری خواهند رسید.

هوشیار ادامه داد: این طرح‌ها شامل ۲۵ سالن ورزشی ۲ استخر، زمین‌های مختلف ورزشی، چمن‌های مصنوعی و زیرساخت‌های ورزش همگانی است که با تأکید بر توسعه امکانات ورزشی در مناطق کم‌برخوردار اجرایی شده‌اند.

وی همچنین با اشاره به طرحهای مسیرگشایی آماده بهره‌برداری گفت: مسیرگشایی بی‌مثل در منطقه ۴ و مسیرگشایی شهید سعیدی در منطقه ۷ از جمله طرح‌های شاخص عمرانی و ترافیکی شهر هستند که به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسند.

شهردار تبریز افزود: عملیات اجرایی مسیرگشایی ۴۵ متری معراج نیز در حال اتمام است و این طرح نیز در آینده نزدیک در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

وی همچنین از افتتاح چندین طرح در حوزه توسعه فضای سبز و ایجاد فضاهای تفریحی خبر داد و گفت: پارک گلکار، پارک کوتاه‌قامتان، پارک ستارخان، پارک چشمه‌لی‌باغ، لوناپارک ائل‌گلی و پیست اسکیت پردیس فرهنگ و رسانه از جمله پروژه‌هایی هستند که طی ماه جاری به بهره‌برداری می‌رسند.

هوشیار با اشاره به اجرای طرح‌های فرهنگی و مذهبی در محلات مختلف تبریز گفت: حسینیه‌ای در محله قراملک و به یاد ۱۳ شهید این محله در جنگ رمضان در حال احداث است که با هدف توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی محلات اجرا می‌شود.

کد مطلب 6931231

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