به گزارش خبرگزاری مهر،یعقوب هوشیار روز جمعه در جریان بازدید میدانی از پروژههای عمرانی منطقه ۴، بر لزوم تسریع در تکمیل زیرساختهای شهری و اجرای پروژههای شاخص این منطقه تأکید کرد.
وی به همراه معاون عمرانی خود نیکبخت و سیدرضا هاشمی شهردار منطقه ۴ از چندین پروژه بازدید میدانی داشت، هدف اصلی این طرحها را ارتقای کیفیت زندگی در بافتهای فرسوده و فراهمسازی دسترسیهای ایمن و روان برای شهروندان عنوان کرد.
هوشیار در بازدید از پروژه مسیرگشایی خیابان شهید بیمثل با اشاره به آخرین وضعیت اجرایی این طرح گفت که مسیر با پیشرفت ۹۹ درصدی در آستانه بهرهبرداری است و با تکمیل عملیات زیرسازی و نهاییشدن تملک املاک باقیمانده، عملیات آسفالتریزی باید در سریعترین زمان ممکن انجام شود تا ارتباط خیابان شهید رنجبر به فیضیه برقرار شده و ساکنان هرچه زودتر از دسترسی جدید استفاده کنند.
شهردار تبریز همچنین در جریان بررسی روند اجرای مسیرگشایی ۲۴ متری فروردین، اتصال دو محله بهار و قرهآغاج را از مهمترین ویژگیهای این پروژه ۶۰۰ متری عنوان کرد و دستورات لازم برای رفع موانع و تسریع عملیات اجرایی را صادر کرد.
وی تأکید کرد که این مسیر نیز نقش مهمی در توزیع ترافیک و بهبود شبکه معابر منطقه خواهد داشت.
در ادامه بازدید، روند احداث باغموزه ستارخان به عنوان یکی از پروژههای فرهنگی مهم مدیریت شهری مورد بررسی قرار گرفت.
هوشیار این مجموعه را تنها یک پروژه عمرانی ندانست و گفت: باغموزه ستارخان محلی برای حفظ هویت تاریخی تبریز و بزرگداشت نام سردار ملی است و به همین دلیل کیفیت اجرا در کنار سرعت تکمیل از اولویتهای اصلی مدیریت شهری به شمار میرود.
وی با اشاره به اعتبار اولیه ۱۷ میلیارد تومانی برای اجرای بخش عمرانی این پروژه سههزار مترمربعی افزود که بهرهبرداری اصولی از این مجموعه میتواند به توسعه فضاهای فرهنگی شهر و معرفی بهتر ابعاد شخصیتی ستارخان کمک کند.
شهردار تبریز در بخش دیگری از این بازدید از روند اجرای پروژه عمارت کلاهفرنگی پارک باغشمال اطلاع داد و گفت: این مجموعه تاریخی که احداث آن به دوره آققویونلوها بازمیگردد و در دوره پهلوی تخریب شده بود، اکنون با پیشرفت فیزیکی نزدیک به ۸۵ درصد در حال باززندهسازی است.
وی افزود که همزمان با نازککاری داخلی، عملیات نماکاری بیرونی عمارت با سرعت در حال انجام بوده و نصب درها و پنجرههای چوبی و سنتی نیز پیشرفت قابل توجهی دارد.
به گفته هوشیار، این پروژه برنامهریزی شده است تا در سوم خرداد، همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، به بهرهبرداری برسد.
در پایان بازدید، هوشیار با قدردانی از همکاری شهروندان در آزادسازی املاک و تلاش کارکنان شهرداری منطقه ۴ تأکید کرد که نظارت مستمر بر پروژهها تا زمان بهرهبرداری کامل ادامه خواهد داشت.
