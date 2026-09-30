آزادسازی پنج هکتار از بستر رودخانه کندلج–گلجار مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آخوندزاده روزچهارشنبه اظهار کرد: بازه ۸۰۰ متری رودخانه کندلج–گلجار از مناطق بحرانی و حادثه‌خیز بالادست شهر مرند به شمار می‌رفت که به دلیل تصرفات غیرمجاز و انسداد مسیر جریان، در زمان وقوع سیلاب‌های فصلی خطرات جانی و مالی قابل‌توجهی متوجه مناطق پایین‌دست می‌کرد.

وی افزود: با هدف ایمن‌سازی منطقه و مدیریت بحران سیلاب، عملیات آزادسازی، رفع تصرف، بازگشایی و اصلاح هندسی مسیر در این بازه اجرا شد؛ اقدامی که افزون بر بازگرداندن حدود پنج هکتار از اراضی دولتی به حاکمیت ملی، ظرفیت عبور روان‌آب‌ها را ارتقا داد و سطح آسیب‌پذیری شهر را کاهش داد.

مدیر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی با اشاره به نحوه تأمین هزینه‌های این طرح توضیح داد: این عملیات عمرانی بدون تحمیل هرگونه هزینه به اعتبارات عمومی، دولتی یا منابع جاری شرکت آب منطقه‌ای به سرانجام رسید.

وی خاطرنشان کرد: این ساماندهی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی به‌ویژه «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و از طریق واگذاری و تهاتر مصالح و رسوبات مازاد رودخانه‌ای حاصل از عملیات اجرا شد؛ الگویی که بستر اجرای طرح‌های لایروبی و رفع نقاط بحرانی را با اتکا به ظرفیت‌های قانونی موجود و بدون بار مالی برای دولت فراهم می‌کند.