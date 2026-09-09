عملیات همزمان تراش آسفالت و آسفالت ریزی یک هزار و ۳۰۰ تنی فلکه گلشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عباس هاشمی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در اجرای این مرحله از عملیات، حدود یکهزار و ۳۰۰ تن آسفالت مورد استفاده قرار گرفته و فعالیتهای پیشبینیشده در این محدوده رو به اتمام است.
وی با اشاره به روند اجرای عملیات در لاین غربی افزود: آسفالتریزی این مسیر در حدفاصل فلکه گلشهر تا میدان بزرگ ائلگلی به پایان رسیده است.
هاشمی ادامه داد: برای بهسازی کامل لاینهای رفت و برگشت جاده ائلگلی در باند کندرو، اجرای دو لایه زیره و رویه آسفالت در دستور کار قرار دارد و بهسازی میدان بزرگ ائلگلی نیز انجام خواهد شد.
به گفته شهردار منطقه ۲ تبریز، در مجموع برای اجرای عملیات بهسازی لاینهای رفت و برگشت باند کندرو جاده ائلگلی و میدان بزرگ ائلگلی، حدود هشت هزار تن آسفالت مصرف خواهد شد.
نظر شما