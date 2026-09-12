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کد مطلب 6944921
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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

مرز چذابه برای بازگشت اتباع عراقی بازگشایی شد

مرز چذابه برای بازگشت اتباع عراقی بازگشایی شد

مرز چذابه از ساعاتی پیش برای اتباع عراقی که قصد بازگشت به کشورشان را دارند، بازگشایی شد.

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