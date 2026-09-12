دریافت 11 MB کد مطلب 6944921 https://mehrnews.com/x3d3x6 ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰ کد مطلب 6944921 فیلم استان ها فیلم استان ها ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰ مرز چذابه برای بازگشت اتباع عراقی بازگشایی شد مرز چذابه از ساعاتی پیش برای اتباع عراقی که قصد بازگشت به کشورشان را دارند، بازگشایی شد. کپی شد مطالب مرتبط تردد دوطرفه در مرز چذابه برای بازگشت اتباع برقرار شد رایزنیها برای بازگشایی مرزهای شلمچه و چذابه در جریان است مرزهای شلمچه و چذابه تا اطلاع ثانوی از سوی عراق بسته شد برچسبها مرز چذابه بازگشایی مرزها استانداری خوزستان
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