به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به توقف موقت فعالیت در این دو پایانه اظهار کرد: بر اساس اعلام رسمی مقامات عراقی، تردد از بامداد امروز تا اطلاع ثانوی متوقف شده و در حال حاضر هیچ‌گونه جابه‌جایی کالا و مسافر در این مرزها انجام نمی‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت استراتژیک این دو مرز در مبادلات اقتصادی و مسافری افزود: شلمچه و چذابه نقش کلیدی در تجارت منطقه‌ای ایفا می‌کنند و توقف فعالیت در آن‌ها، چالش‌های جدیدی را ایجاد کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز در خصوص وضعیت میدانی تصریح کرد: در حال حاضر صف‌های طولانی از کامیون‌های صادراتی در مسیرهای منتهی به مرز تشکیل شده و ترافیک سنگین، امکان بازگشت سریع را از رانندگان سلب کرده است.

عموری در پاسخ به وضعیت تردد مسافران گفت: در حال حاضر خروج اتباع ایرانی به سمت عراق کاملا متوقف شده است.

وی از تجار، صادرکنندگان و رانندگان ترانزیت خواست تا زمان تثبیت شرایط و اعلام رسمی، از مراجعه به این نقاط مرزی خودداری کنند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز در پایان اظهار امیدواری کرد: با پیگیری‌های در دست انجام، موانع موجود برطرف و فعالیت‌های تجاری و تردد مسافران در این دو مرز مهم به روال عادی بازگردد.