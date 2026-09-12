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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

رایزنی‌ها برای بازگشایی مرزهای شلمچه و چذابه در جریان است

رایزنی‌ها برای بازگشایی مرزهای شلمچه و چذابه در جریان است

اهواز - رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: در پی توقف فعالیت در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه، رایزنی‌های فشرده‌ای از طریق سفارت عراق در تهران برای ازسرگیری تردد در این مرزها در دست اقدام است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به توقف موقت فعالیت در این دو پایانه اظهار کرد: بر اساس اعلام رسمی مقامات عراقی، تردد از بامداد امروز تا اطلاع ثانوی متوقف شده و در حال حاضر هیچ‌گونه جابه‌جایی کالا و مسافر در این مرزها انجام نمی‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت استراتژیک این دو مرز در مبادلات اقتصادی و مسافری افزود: شلمچه و چذابه نقش کلیدی در تجارت منطقه‌ای ایفا می‌کنند و توقف فعالیت در آن‌ها، چالش‌های جدیدی را ایجاد کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز در خصوص وضعیت میدانی تصریح کرد: در حال حاضر صف‌های طولانی از کامیون‌های صادراتی در مسیرهای منتهی به مرز تشکیل شده و ترافیک سنگین، امکان بازگشت سریع را از رانندگان سلب کرده است.

عموری در پاسخ به وضعیت تردد مسافران گفت: در حال حاضر خروج اتباع ایرانی به سمت عراق کاملا متوقف شده است.

وی از تجار، صادرکنندگان و رانندگان ترانزیت خواست تا زمان تثبیت شرایط و اعلام رسمی، از مراجعه به این نقاط مرزی خودداری کنند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز در پایان اظهار امیدواری کرد: با پیگیری‌های در دست انجام، موانع موجود برطرف و فعالیت‌های تجاری و تردد مسافران در این دو مرز مهم به روال عادی بازگردد.

کد مطلب 6944808

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