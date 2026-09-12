مرزهای شلمچه و چذابه تا اطلاع ثانوی از سوی عراق بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله حیاتی صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از بامداد امروز، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت عراق، تردد مسافر و مبادلات تجاری در پایانههای مرزی شلمچه و چذابه متوقف شده است.
وی افزود: از تمامی بازرگانان، رانندگان و هموطنان تقاضا میشود تا اطلاع ثانوی و اعلام بازگشایی رسمی از مراجعه به این پایانههای مرزی جداً خودداری کنند.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان بیان کرد: اطلاعات تکمیلی و جزئیات بیشتر در خصوص زمان بازگشایی مرزها، از طریق مراجع رسمی و رسانههای معتبر به اطلاع عموم خواهد رسید.
نظر شما