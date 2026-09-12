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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۴

مرزهای شلمچه و چذابه تا اطلاع ثانوی از سوی عراق بسته شد

مرزهای شلمچه و چذابه تا اطلاع ثانوی از سوی عراق بسته شد

اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: بر اساس اعلام مقامات کشور عراق، مرزهای شلمچه و چذابه تا اطلاع ثانوی به روی زائران و تجار بسته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از بامداد امروز، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت عراق، تردد مسافر و مبادلات تجاری در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه متوقف شده است.

وی افزود: از تمامی بازرگانان، رانندگان و هموطنان تقاضا می‌شود تا اطلاع ثانوی و اعلام بازگشایی رسمی از مراجعه به این پایانه‌های مرزی جداً خودداری کنند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان بیان کرد: اطلاعات تکمیلی و جزئیات بیشتر در خصوص زمان بازگشایی مرزها، از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر به اطلاع عموم خواهد رسید.

کد مطلب 6944340

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    نظرات

    • یگانه IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      5 6
      پاسخ
      بسته شدن مرز ایران و عراق کار امریکای جنایتکار و تروریست است

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