بقایی: صبر خانواده شهدای لامرد تصویر قدرت ایران است

اسماعیل بقایی شامگاه شنبه تجمع شبانه مردم لامرد، با گرامیداشت یاد شهدای این شهرستان، گفت: حضور در میان مردمی که به صبر، استقامت و مقاومت شناخته می‌شوند، برای من افتخار بزرگی است.

وی با اشاره به حوادث نهم اسفند ۱۴۰۴ در لامرد افزود: این شهر پس از آن روز دیگر تنها نام یک شهر نیست، بلکه به نماد صبر، مقاومت و ایستادگی تبدیل شده و نام آن در تاریخ کشور ثبت شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: مردم لامرد با وجود همه دردها و رنج‌هایی که متحمل شدند، همچنان برای ایران ایستاده‌اند و همین ایستادگی راز ماندگاری ایران است.

روایت لامرد باید فراتر از ویرانی‌ها باشد

بقایی با تأکید بر ضرورت روایت دقیق آنچه در لامرد رخ داده است، گفت: نباید روایت این حادثه تنها به دیوارهای ترک‌خورده و آثار اصابت محدود شود، بلکه باید غم، درد و رنج خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده‌اند نیز روایت شود.

وی افزود: لامرد در نخستین روز تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی در نهم اسفند ۱۴۰۴، ۲۱ شهید تقدیم کرد و ساختمان‌های مسکونی و ورزشگاه این شهر هدف حملات قرار گرفت.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به بازدید امروز خود از مناطق آسیب‌دیده لامرد اظهار کرد: خبرنگاران داخلی و خارجی شاهد بودند که چگونه حجم گسترده‌ای از حملات در مدت کوتاهی بر سر مردم این شهر فرود آمد.

بقایی تأکید کرد: جنایت لامرد باید برای امروز و آیندگان روایت شود تا مشخص باشد مردم این شهر در برابر این حمله چگونه ایستادگی کردند.

آوینا نماد مظلومیت مردم ایران شد

وی در ادامه با گرامیداشت یاد شهدای لامرد گفت: هر یک از شهدای این شهر برای ملت ایران عزیز هستند و نام بردن از شهدا یادآور خون‌هایی است که برای عزت، شرف و ماندگاری ایران بر زمین ریخته شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به شهادت آوینا، کودک ۲ ساله لامردی، افزود: از شهیده آوینا آغاز می‌کنم که نماد معصومیت و مظلومیت مردم ایران و یکی از ۲۱ شهید حمله موشکی نهم اسفند ۱۴۰۴ بود.

بقایی همچنین به دیدار خود با خانواده شهیده اسدی‌نژاد اشاره کرد و گفت: امروز وقتی پای صحبت‌های مادر این شهیده نشستم، زبانم بند آمد؛ مادری که در کودکی پدر خود را از دست داده و سپس دخترش را در جریان تجاوز نظامی از دست داده و اکنون نیز پرستار نوه‌های خود است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم قدرت و استقامت ایران را به تصویر بکشیم، تصویر همین مادر کفایت می‌کند.

مقاومت، مبنای صیانت از منافع ملی

بقایی با بیان اینکه ایران با دشمنی مواجه است که حد و مرزی برای اقدامات خود قائل نیست، تصریح کرد: در برابر چنین دشمنی، راهی جز مقاومت و ایستادگی وجود ندارد و باید در همه عرصه‌ها مقاومت کنیم.

وی افزود: دیپلماسی و میدان باید در کنار یکدیگر برای صیانت از منافع ملی و کرامت ایرانیان کار کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تبیین جایگاه دیپلماسی گفت: دیپلماسی ابزاری برای صیانت از منافع و امنیت ملی است و زمانی می‌تواند موفق باشد که از پشتیبانی مردم، خیابان و میدان برخوردار باشد.

بقایی خاطرنشان کرد: مردم لامرد و ایران در برابر دشمن مقاومت می‌کنند و این یک درس قرآنی است که باید مبنای حرکت همه بخش‌های کشور قرار گیرد.

خانواده شهدا راویان حقیقت باشند

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با تأکید بر مسئولیت جامعه در قبال خانواده‌های شهدا گفت: شنیدن سخنان خانواده شهدا ما را متوجه وظیفه‌ای می‌کند که بر عهده داریم؛ ماندگاری ایران به دلیل کسانی است که پای ایران ایستاده‌اند.

وی افزود: باید روایت صبر، تحمل، مقاومت و ایستادگی خانواده‌های شهدا را به درستی منتقل کنیم و اجازه ندهیم حقیقت آنچه بر مردم لامرد گذشته است، فراموش شود.

بقایی در پایان با ادای احترام به خانواده شهدای لامرد گفت: دعا می‌کنیم خداوند به ما توان ادامه این مسیر را بدهد تا بتوانیم صدای حقیقت باشیم؛ چراکه لامرد غصه دید، اما نشکست.