به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی صبح شنبه در حاشیه بازدید از مناطق مسکونی آسیبدیده از حمله موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی در لامرد در جمع خبرنگاران با اشاره به حمله نهم اسفند ۱۴۰۴ گفت: این منطقه یکی از نقاطی است که در جریان تجاوز نظامی هدف حمله قرار گرفت.
وی با اشاره به آثار بهجامانده از حمله در مناطق مسکونی لامرد افزود: چهار نقطه در این محدوده هدف موشک قرار گرفته که پرتاب آنها از قلمرو یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام شده است.
۱۸۰ هزار ساچمه در چهار موشک
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به نوع مهمات بهکاررفته در این حمله بیان کرد: چهار موشک مورد استفاده قرار گرفته که مجموعاً حاوی حدود ۱۸۰ هزار ساچمه بودهاند و آثار این حمله نشان میدهد با یک اقدام بسیار مخرب علیه مناطق غیرنظامی مواجه بودهایم.
بقایی با بیان اینکه حمله ساعت ۱۷:۱۲ روز نهم اسفند انجام شده است، گفت: با توجه به زمان و شیوه انتخاب هدف، این احتمال وجود دارد که هدف از این اقدام، وارد کردن بیشترین میزان تلفات در میان مردم بوده باشد.
وی ادامه داد: اگر مدارس در آن زمان دایر بودند، تعداد شهدا و مجروحان این حمله میتوانست چندین برابر باشد.
مدرسه و ورزشگاه؛ اهداف حمله
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به فاصله نزدیک نقاط اصابت موشکها از یکدیگر گفت: در شعاع ۵۰۰ متری چهار محل پرتاب و اصابت وجود دارد، اما هیچیک از اهداف، ماهیت نظامی نداشتهاند.
بقایی افزود: مدرسه، ورزشگاه دخترانه و ورزشگاه پسرانه در میان اهداف این حمله قرار داشتهاند و همین موضوع ابعاد جنایت صورتگرفته را روشنتر میکند.
وی همچنین با اشاره به اظهارات مقامهای آمریکایی درباره این حمله تصریح کرد: آمریکا بهصراحت مسئولیت این اقدام را پذیرفته و حتی اعلام کرده که برای نخستین بار از این نوع موشک برای ارزیابی میزان تخریب استفاده کرده است.
لامرد باید در تاریخ ثبت شود
بقایی هدف از حضور خود در مناطق آسیبدیده لامرد را کمک به ثبت ابعاد این حادثه عنوان کرد و گفت: باید این جنایت برای ایرانیان، نسلهای آینده و افکار عمومی جهان ثبت شود تا مشخص باشد آمریکا و اسرائیل چگونه تلاش کردند با ایجاد ترس و ارعاب، مردم ایران را به زانو درآورند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: اقدامی که در لامرد انجام شده، هم از منظر استفاده از سلاح ممنوعه و هم به دلیل انتخاب غیرنظامیان به عنوان هدف و کشتار مردم، مصداق جنایت جنگی است.
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