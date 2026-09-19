سرهنگ علی گلهداریان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس یکی از قلههای پرافتخار تاریخ انقلاب اسلامی است؛ دورانی که ثابت کرد ملت ایران با انسجام، ایمان و توکل به وعدههای الهی میتواند در برابر دشمنان قدرتمند ایستادگی کند.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی دوران دفاع مقدس افزود: عظمت ملت ایران در آن دوران به جهانیان ثابت شد و استحکام پایههای نظام جمهوری اسلامی به دنیا شناسانده شد.
فرمانده سپاه لامرد ادامه داد: امروز وظیفه داریم با گرامیداشت این ایام، رشادتها و فداکاریهای دوران دفاع مقدس را برای نسل جدید تبیین کنیم تا این سرمایه تاریخی و فرهنگی به نسلهای آینده منتقل شود.
روایت فرمانده سپاه لامرد از ابعاد حمله دشمن
گلهداریان با اعلام شعار «لبیک یا خامنهای» بهعنوان شعار محوری هفته دفاع مقدس امسال، به حادثه حمله به مردم لامرد اشاره کرد و گفت: در این حادثه، دشمن با استفاده از پرتابههایی حاوی ۷۲۰ هزار قطعه تنگستن، ۲۱ شهید و بیش از ۱۰۰ جانباز را بر جای گذاشت.
وی با تشریح ویژگیهای فنی این پرتابهها افزود: تنگستنهای بهکاررفته در این سلاحها از ترکیب نیکل و آهن ساخته شده و دمای ذوب آنها بیش از ۳ هزار درجه سانتیگراد است.
فرمانده سپاه لامرد مدعی شد: این ترکیبات به دلیل قابلیت نفوذ بالا در زره و تجهیزات، برای تخریب سازهها و آسیبرسانی به افراد مورد استفاده قرار گرفتهاند.
اجرای ۲۹۰ برنامه در هفته دفاع مقدس
گلهداریان با اعلام برنامههای هفته دفاع مقدس در شهرستان لامرد گفت: همزمان با ۳۱ شهریورماه، ۷۰ برنامه شاخص و ۲۲۰ برنامه عمومی در سطح شهرستان اجرا خواهد شد.
وی افزود: این برنامهها در حوزههای اجتماعی، هنری، ورزشی و ایثار و مقاومت پیشبینی شده و دیدار با خانواده معظم شهدا نیز در اولویت برنامههای این هفته قرار دارد.
فرمانده سپاه لامرد همچنین از توزیع بستههای کمکآموزشی توسط بسیج، گروههای جهادی، کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و گفت: توزیع بستههای معیشتی میان خانوادههای نیازمند نیز در دستور کار قرار دارد.
اجتماع ۱۰ هزار نفری «جانفدایان» در لامرد
گلهداریان در ادامه از برگزاری اجتماع ۱۰ هزار نفری «جانفدایان» در دوم مهرماه خبر داد و گفت: این اجتماع که توسط گروههای مردمی برگزار میشود، نمادی از اتحاد و ایستادگی مردم لامرد خواهد بود.
وی از اقشار مختلف مردم برای حضور در برنامههای هفته دفاع مقدس دعوت کرد و افزود: حضور مردم در برنامههای روزشمار این هفته، ادای دین به آرمانهای شهداست.
فرمانده سپاه لامرد در پایان با تأکید بر نقش رسانهها گفت: رسانهها صدای مردم هستند و باید همچون همیشه در میدان حضور داشته باشند تا وقایع و حقایق دوران دفاع مقدس و جنایات دشمنان به درستی به گوش جهانیان برسد.
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