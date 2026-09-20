به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست پویش ملی «همه حاضر» با هدف تأمین لوازم و بسته‌های تحصیلی دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی، صبح یکشنبه با حضور مسئولان شهرستان لامرد برگزار شد.

در این مرحله، ۶۰۰ بسته تحصیلی برای دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی لامرد تهیه شده است که هر بسته به ارزش حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شامل اقلامی همچون کیف، دفتر، مداد، ظرف غذا، جامدادی، مداد رنگی و سایر ملزومات تحصیلی است.

ایلیا؛ کوچک‌ترین حامی بهزیستی لامرد

معصومه کاظم‌زاده رئیس اداره بهزیستی لامرد در این آیین با اشاره به نام‌گذاری این طرح به یاد دانش‌آموز شهید ایلیا خاتمی، گفت: شهید ایلیا پیش از شهادت، یکی از کوچک‌ترین حامیان بهزیستی شهرستان لامرد بود و در تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی و تحصیلی، پدر خود را همراهی می‌کرد.

وی افزود: فعالیت‌های انسان‌دوستانه شهید ایلیا به اندازه‌ای ارزشمند بود که پیش از شهادتش، اداره بهزیستی لامرد از این دانش‌آموز به عنوان حامی خود تقدیر و لوح سپاس به وی اهدا کرده بود.

رئیس اداره بهزیستی لامرد ادامه داد: خانواده شهید ایلیا نیز این اقدام خیرخواهانه فرزند خود را ارزشمند دانستند و امروز اجرای پویش «همه حاضر» به یاد این دانش‌آموز شهید، ادامه همان مسیر نوع‌دوستانه است.

تأمین بسته‌ها با مشارکت خیران

کاظم زاده با بیان اینکه این بسته‌های تحصیلی با مشارکت خیران تأمین شده است، گفت: خیران، بازاریان دهشیخ، صنایع شهرستان و خانواده شهید ایلیا خاتمی در تأمین این بسته‌ها مشارکت داشته‌اند.

رئیس اداره بهزیستی لامرد خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، بسته‌های تحصیلی مورد نیاز تمام دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی لامرد تأمین شده است.