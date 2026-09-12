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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

بقایی: جهان باید چهره واقعی جنایت آمریکا علیه ایران را ببیند

بقایی: جهان باید چهره واقعی جنایت آمریکا علیه ایران را ببیند

لامرد- سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر ضرورت تبیین جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در لامرد گفت: چهره واقعی این جنایت باید برای افکار عمومی جهان روشن شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی ظهر شنبه در دیدار با خانواده شهید دکتر حمید امینی، نخبه علمی ایرانی دارای تابعیت ایران و نروژ که در حمله نهم اسفندماه رژیم‌های آمریکایی و صهیونیستی به شهادت رسیده بود، با اشاره به جایگاه علمی و ملی این شهید والامقام گفت: این شهید تنها متعلق به خانواده‌اش نیست، بلکه شهید امینی متعلق به لامرد، فارس و همه ایران است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به شهادت ۲۱ نفر از مردم لامرد، گفت: تک‌تک شهدای این شهرستان برای همه ایرانیان عزیز هستند و خون شهید هیچ‌گاه هدر نمی‌رود؛ بلکه برای شهر و کشور منشأ برکت خواهد بود.

بقایی با بیان اینکه تاریخ ایران مملو از نمونه‌های فداکاری برای حفظ این سرزمین است، افزود: در دوره‌های مختلف، انسان‌های شجاعی از جان خود گذشتند تا ایران باقی بماند و امروز نیز ما مدیون همین فداکاری‌ها هستیم.

وی با تأکید بر ضرورت بازگویی ابعاد جنایت صورت‌گرفته در لامرد، ادامه داد: وظیفه ما این است که آنچه اتفاق افتاده را برای مردم و افکار عمومی تبیین کنیم.

باید چهره واقعی جنایت علیه ایران برای جهان آشکار شود

بقایی شهید امینی را یکی از نخبگان علمی کشور توصیف کرد و گفت: شهید امینی برای ایرانیان شناخته شده بود و به‌عنوان یک نخبه علمی، منشأ اثر و خدمت بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تصریح کرد: شرارت دشمن حد و مرزی نمی‌شناسد و باید این واقعیت را به دنیا نشان داد.

وی افزود: شهدایی که در نقاط مختلف ایران قربانی جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی شدند، سرمایه‌های این کشور هستند و همه ما در برابر فداکاری و شجاعت آنان مسئولیت داریم.

کد مطلب 6944680

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