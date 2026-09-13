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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۱

راهبردهای سیدالکریم در دوره خفقان برای صیانت از هویت شیعه

راهبردهای سیدالکریم در دوره خفقان برای صیانت از هویت شیعه

وبینار بین المللی «سیدالکریم (ع) جهاد در عرصه اختناق و راهبرد صیانت از هویت شیعی» به همت حرم سیدالکریم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ایام ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برنامه های ویژه ای در حرم آن حضرت برگزار می شود. از جمله این برنامه ها برگزاری نشست هایی با محوریت حضرت سیدالکریم و با حضور اساتید دانشگاه و پژوهشگران این حوزه است.

براین اساس وبینار بین المللی «سیدالکریم (ع) جهاد در عرصه اختناق و راهبرد صیانت از هویت شیعی» به همت اعتاب مقدسه ایرانی اسلامی و اداره ارتباطات بین الملل حرم مطهر حضرت عبدالعظیم(ع) با تبیین فعالیت های این چهره وارسته شیعه، در دوران خفقان بنی العباس و نقش آن حضرت در راهبری شیعیان ایران برگزار می شود.

در این مراسم پروفسور نورالدین بولحیه الجزایر استاد دانشگاه و پژوهشگر ادیان از الجزایر، دکتر فاطمه ابراهیم از لبنان به سخنرانی در موضوع جلسه می پردازند.

این نشست امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ماه از ساعت ۱۷ به نشانی اینترنتی https://meet.google.com/oxn-povk-hrm قابل مشاهده است.

کد مطلب 6945494
سیده فاطمه سادات کیایی

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