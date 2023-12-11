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۲۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۱

برپایی دوازدهمین نمایشگاه یاس کبود در جوار حرم عبدالعظیم حسنی(ع)

برپایی دوازدهمین نمایشگاه یاس کبود در جوار حرم عبدالعظیم حسنی(ع)

دوازدهمین نمایشگاه یاس کبود امسال در جوار حرم سیدالکریم برپا شده و میزبان علاقه مندان و محبان حضرت فاطمه زهرا (ع) است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین نمایشگاه «یاس کبود» با محوریت سبک زندگی شهروندی با نگاه به سیره فاطمی، امسال در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شده است.

این نمایشگاه به همت قرارگاه جهادی سفیران نور از ۹ الی ۳۰ آذرماه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ و روزهای پنج شنبه و جمعه از ساعت ۱۳ الی ۲۱ در پارکینگ جنوبی حرم سیدالکریم (ع) پذیرای علاقه مندان است.

در این نمایشگاه ایستگاه‌های صلواتی، غرفه‌های کودک و نوجوان، دفاع مقدس، عفاف و حجاب، مشاوره خانواده، گفتمان دینی و پاسخ به شبهات و… برپا شده است.

کد مطلب 5963950

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