وزیر بهداشت: خیرین موتور محرک توسعه سلامت کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت خیرین در توسعه و هوشمندسازی بیمارستان‌ها گفت: امروز در بیمارستان بازرگانان که از بیمارستان‌های قدیمی و خوشنام شهر تهران است، حضور پیدا کردیم تا از پیشرفت‌های علمی، کاری و فیزیکی این مجموعه بازدید کنیم.

وی افزود: یکی از اقدامات انجام‌شده در این بیمارستان، استقرار پنل‌های خورشیدی با ظرفیت ۱۵۰ کیلووات در پشت‌بام بیمارستان است که می‌تواند برای تأمین انرژی مورد نیاز بیمارستان مورد استفاده قرار گیرد و در شرایطی نیز به شبکه برق کمک کند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه استفاده از ظرفیت فضاهای بیمارستانی برای استقرار سامانه‌های تولید انرژی پاک می‌تواند به عنوان یک الگو مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: می‌توان از فضاهایی مانند پشت‌بام و حیاط بیمارستان‌ها برای تولید انرژی پاک استفاده کرد. از یک سو، وظیفه همه ما در حوزه سلامت این است که از آلودگی و مصرف انرژی‌های فسیلی پرهیز کنیم و از سوی دیگر، این اقدام نمونه بسیار خوبی است که امروز در کشور و با همت کادر محترم بیمارستان، مدیریت و خیرین افتتاح شد.

ظفرقندی ادامه داد: این اقدام می‌تواند گامی مهم در زمینه الگوبرداری و الگو دادن به بیمارستان‌های سراسر کشور باشد.

وی همچنین به افتتاح درمانگاه جدید بیمارستان بازرگانان اشاره کرد و گفت: درمانگاهی که با همت یکی از خیرین محترم راه‌اندازی شده، امروز افتتاح شد و می‌تواند در خدمت بیماران سرطانی و همچنین بیماران سایر رشته‌های پزشکی باشد.

وزیر بهداشت با اشاره به قدمت بیمارستان بازرگانان اظهار کرد: این بیمارستان از سال ۱۳۲۸ فعالیت خود را آغاز کرده و امروز با نوسازی و بازسازی انجام‌شده، به یکی از بیمارستان‌های نمونه کشور تبدیل شده است.

وی افزود: بیمارستان بازرگانان می‌تواند در حوزه استفاده از ظرفیت خیرین و همچنین در زمینه بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی، نمونه و الگویی برای بهره‌برداری در سراسر کشور باشد.

ظفرقندی همچنین به عملکرد این بیمارستان در زمینه استانداردهای فیزیکی و رضایتمندی بیماران اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از اقدامات مهمی که در این بیمارستان انجام شده، دستیابی به سطح مناسبی از استانداردهای فیزیکی و رضایتمندی بیماران است. بیش از ۹۵ درصد بیمارانی که به این بیمارستان مراجعه می‌کنند، اظهار رضایت دارند و این موضوع ارزشمند است و می‌تواند زمینه‌ساز تسری این الگو به سایر بیمارستان‌های کشور باشد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش افرادی مانند استاد فضلی در ترویج مسئولیت اجتماعی و کارآفرینی گفت: بخش مهمی از تأمین منابع مالی در حوزه سلامت از طریق خیرین انجام می‌شود. مردم و خیرین علاقه‌مند هستند برای خودشان یا درگذشتگانشان در این حوزه هزینه کنند و یاد آنها را زنده نگه دارند.

وزیر بهداشت ادامه داد: در همین چند ماه گذشته، علاوه بر مراکزی که امروز افتتاح شد، بیمارستان سرطان را در مجموعه بیمارستان امام خمینی(ره) با کمک خیر محترم، آقای مطهری، افتتاح کردیم که به نظرم در خاورمیانه بی‌مثال است. بیمارستان کودکان در یافت‌آباد و مراکز متعدد دیگری نیز با مشارکت خیرین راه‌اندازی شده‌اند که در اینجا امکان نام بردن از همه آنها وجود ندارد.

ظفرقندی تأکید کرد: نقش خیرین در مجموع در پیشرفت و ارتقای سطح سلامت جامعه و همچنین توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و انجام اقدامات مختلف در بیمارستان‌ها، نقشی بی‌بدیل است و هنر ما باید این باشد که این ظرفیت را به‌خوبی مدیریت کنیم و از آن در مسیر ارتقای سلامت مردم بهره بگیریم.