ظفرقندی: با کمبود تخت روانپزشکی مواجه ایم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در حاشیه بازدید از مرکز درمانی ملوک مطهری، افزود: این بیمارستان با حدود ۳۰۰ تخت بستری، از جمله مراکز بسیار پیشرفته با تجهیزات مناسب و فضای استاندارد برای بیماران اعصاب و روان است و می‌تواند به یکی از قطب‌های درمانی و علمی کشور و مرجع ارجاع بیماران از سراسر کشور تبدیل شود.

وی با تاکید بر اینکه حوزه سلامت روان یکی از نیازهای مهم و اساسی کشور است، تصریح کرد: در کشور در حوزه بیماری‌های روانپزشکی با کمبود تخت مواجه هستیم و نیاز داریم هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی توسعه جدی در این حوزه انجام شود.

ظفرقندی ادامه داد: زنجیره درمان باید به‌ صورت کامل از سطح شبکه‌های بهداشت، مراکز سراج، خدمات سرپایی، تا بیمارستان‌های بستری و در ادامه مراکز توانبخشی تکمیل شود و این مرکز می‌تواند یکی از حلقه‌های مهم این زنجیره باشد.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: هدف ما این است که خدمات سلامت روان به شکل کامل و یکپارچه در کشور ارائه شود و بیماران در تمام مراحل درمان، از خدمات مناسب برخوردار باشند.

ظفرقندی همچنین با اشاره به بازدید از یک مرکز دیگر در غرب تهران، گفت: پیش از این نیز از بیمارستان تخصصی سوختگی در حال احداث با ظرفیت حدود ۱۵۰ تخت بازدید شد که آن نیز یکی از پروژه‌های مهم و اثرگذار در حوزه درمان بیماران سوختگی و تروما در غرب تهران محسوب می‌شود.

وی افزود: این دو پروژه، یعنی مرکز روانپزشکی ملوک مطهری و بیمارستان سوختگی باب الحوائج، از دستاوردهای مهم حوزه سلامت کشور هستند که با مشارکت خیرین و همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال تکمیل‌اند.

وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد با وجود همه محدودیت‌ها، این پروژه‌ها تا تابستان سال جاری تکمیل و به بهره‌برداری برسند و تاکید کرد: امیدواریم با تقویت مشارکت خیرین، شاهد توسعه بیشتر چنین پروژه‌هایی در کشور باشیم.