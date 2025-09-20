وزیر بهداشت: درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران گفت: امروز در بیمارستان بهرامی که یکی از قدیمی‌ترین بیمارستان‌های کشور و نخستین بیمارستان تخصصی کودکان، بخشی برای کودکان سرطانی، هموفیلی و تالاسمی، با حمایت خیرین بازسازی و افتتاح شده است.

وی ادامه داد: این بخش به نام شهیده مرضیه عسگری، یکی از شهدای گرانقدر بیمارستان، نام‌گذاری شده و هدف از این نوسازی، ارائه خدمات درمانی به نوزادان اختصاص داشته و با تجهیزات پیشرفته آماده بهره‌برداری است.

ظفرقندی تاکید کرد: این اقدام ارزشمند، می‌تواند الگویی موفق و الهام‌بخش برای تمامی خیرین فعال در حوزه سلامت کشور باشد، زیرا بعضی از بخش‌ها را نمی‌توان تخریب کرد ولی با بازسازی می‌توان به آن بخش جان دوباره‌ای بخشید؛ خیرین با سرمایه‌گذاری و حمایت‌های خود، می‌توانند خدمات بهداشتی و درمانی را بهبود بخشیده و در راستای توسعه زیرساخت‌های درمانی گام مؤثری بردارند.

اهمیت حمایت خیرین در توسعه مراکز درمانی کودکان

وزیر بهداشت اذعان کرد: در بحث جوانی جمعیت ابتدا ما پیگیر به دنبال ارتقای کیفیت درمان و نگهداشت جمعیت سالم و مولد در کشور هستیم، همچنین اگر پیگیری لازم را برای کاهش مرگ‌ومیر ناشی از عوامل محیطی مانند آلودگی هوا و تصادفات می‌کنیم، به این دلیل است که سلامت جامعه برای ما در اولویت قرار دارد؛ اگر ما پیگیر اقدامات اجتماعی و اقتصادی هستیم به این دلیل است که در سراسر جهان به‌طور میانگین سالانه حدود ۷۰۰ هزار کودک به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند و برای ما حفظ سلامت کودکان ضرورت حیاتی دارد.

ظفرقندی اظهار داشت: خوشبختانه به مدد خیرین بیمارستان‌های بزرگی در تهران و سایر نقاط کشور با سرمایه‌گذاری خیرین در سال جاری ساخته و به بهره‌برداری خواهند رسید، از جمله مهم‌ترین این پروژه‌ها، مرکز تخصصی سرطان در مجتمع بیمارستان امام خمینی است که به‌عنوان یکی از مراکز پیشرفته درمانی در منطقه خاورمیانه شناخته می‌شود و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

حمایت‌های بیمه‌ای ویژه کودکان و بیماران خاص

وزیر بهداشت تصریح کرد: در راستای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، بیمه کودکان زیر ۷ سال رایگان و در مناطق اجرا شده است که نخستین گام مؤثر در جهت پوشش بیمه‌ای این گروه است. همچنین تلاش‌ها برای گسترش حمایت بیمه‌ای از بیماران خاص و اطفال ادامه دارد تا زمینه دسترسی بهتر و سریع‌تر به خدمات درمانی فراهم شود.

وی در ادامه به یکی از مشکلات مهم در بخش درمان، تأخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌ها است اشاره کرد و در ادامه گفت: شرکت‌های بیمه از جمله بیمه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت پرداخت به موقعی ندارند و این باعث می‌شود حقوق پرسنل و تأمین دارو و تجهیزات با تأخیر روبه‌رو شود؛ در این زمینه نیز جلساتی با حضور رئیس‌جمهور، سران قوا و معاون اول برگزار شده است تا روند پرداختی‌های بیمارستانها، تسریع و به‌روزرسانی شود.