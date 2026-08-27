افتتاح مجموعه جامع درمان سرطان زاهدان طی ۲ تا ۳ ماه آینده

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی در جمع خبرنگاران با تبریک میلاد حضرت رسول اکرم(ص)، هفته وحدت و روز ملی سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: در سفر به استان، بازدید از مجموعههای مختلف حوزه سلامت را در دستور کار داشتیم و امروز نیز از بیمارستان خاتمالانبیا(ص) و بیمارستان علیابنابیطالب(ع) بازدید کردیم.
وی افزود: اقدامات خوبی در بیمارستان خاتمالانبیا(ص) انجام شده و پروژههای توسعهای این بیمارستان نیز در حال اجراست. در بیمارستان علیابنابیطالب(ع) نیز مجموعهای کامل برای درمان سرطان، رادیوتراپی و پتاسکن تقریباً آماده بهرهبرداری است و امیدواریم این مجموعه طی دو تا سه ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
وزیر بهداشت ادامه داد: راهاندازی این مجموعه میتواند کمک قابل توجهی به بیماران مبتلا به سرطان و سایر بیماریهای صعبالعلاج در استان کند تا برای دریافت خدمات تخصصی درمانی، ناچار به مراجعه به سایر استانها نباشند.
ظفرقندی با اشاره به برنامههای وزارت بهداشت برای توسعه زیرساختهای درمانی در سیستان و بلوچستان گفت: همکاران ما طی سه روز گذشته در نقاط مختلف استان، از چابهار تا سایر مناطق شرقی و غربی، از جمله سراوان، نیکشهر و ایرانشهر، حضور داشتهاند و پروژههای متعددی در حوزه سلامت افتتاح شده است.
وی تصریح کرد: مجموعاً در هفته دولت حدود یک همت پروژه در حوزه سلامت در استان سیستان و بلوچستان افتتاح شده که امیدواریم این اقدامات برای مردم استان مبارک باشد.
وزیر بهداشت همچنین با اشاره به جلسه شورای اداری استان گفت: در این جلسه، مسائل و برنامههای کلان استان را با استاندار و مسئولان مرور خواهیم کرد و هر اقدامی که در حوزه اختیارات وزارت بهداشت باشد، قطعاً پیگیری میکنیم. همچنین مسائل مربوط به سایر حوزهها را به وزرای مربوطه و رئیسجمهور منعکس خواهیم کرد.
ظفرقندی تأکید کرد: سیستان و بلوچستان به دلیل جایگاه استراتژیک خود و ظرفیتهای سواحل مکران، میتواند محور یک جهش توسعهای دریاپایه در کشور باشد و باید اقدامات لازم برای استفاده از این ظرفیتها با جدیت دنبال شود.
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