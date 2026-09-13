پایان رویداد استانی «فرماندهان میدان» در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، دوره متمرکز و اردوی توانمندسازی «فرماندهان میدان» ویژه دختران نوجوان اثرگذار و پیشران استان خراسان رضوی با حضور ۸۰ نخبه از ۱۴ شهرستان، به ایستگاه پایانی رسید.
در این رویداد استانی که با هدف کادرسازی و تربیت دختران کنشگر و پیشران برگزار شد، شرکتکنندگان در یک دوره فشرده، مهارتهای نوین برای رهبری میدانی و کنشگری اجتماعی را فرا گرفتند.
شرکتکنندگان در این دوره با حضور در کارگاههای تخصصی، سرفصلهای متنوعی از جمله «آموزشهای مهارتی و تابآوری»، «جریانشناسی سیاسی و تحلیل مسائل روز»، «اصول راهبری و مدیریت تیمهای محلی» و همچنین «ترسیم بومهای عملیاتی برای انجام مأموریتهای جهادی» را با موفقیت پشت سر گذاشتند.
دختران نوجوان خراسان رضوی با کسب دانش و توانمندیهای لازم، مجهزتر و مصممتر از گذشته آمادهاند تا به عنوان فرماندهان میدان «جهاد تبیین»، نقشآفرینی مؤثر و جریانسازی در مدارس و محلات استان داشته باشند.
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