به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی همتی‌فر عصر شنبه در دیدار با حجت‌الاسلام مهدوی ارفع،رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، بر اهمیت فراهم کردن بسترهای زیارتی آسان و کم‌هزینه برای زائران آستان قدس رضوی تأکید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: یکی از اهداف راهبردی و مهم ما در این حوزه، تسهیل فرآیند زیارت و ارزان‌سازی آن برای مؤمنان است تا حضور زائران در حرم مطهر با کمترین موانع میسر شود.

وی با اشاره به نقش کلیدی اماکن مقدس در این مسیر افزود: مساجد دارای ظرفیت‌های بسیار بالا و بسترهای مناسبی برای تحقق این هدف هستند و می‌توان از ظرفیت‌های ساختاری آن‌ها در جهت خدمات‌رسانی به زائران بهره جست.

همتی‌فر در ادامه با اشاره به موفقیت‌های اخیر افزود: عملکرد مطلوب و مدیریت‌شده در دهه پایانی ماه صفر، اثبات کرد که با برنامه‌ریزی صحیح، می‌توان ظرفیت‌های موجود را برای تسهیل زیارت و خدمت به زائران به بهترین نحو به کار گرفت.