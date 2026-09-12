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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

تسهیل و ارزان‌سازی زیارت امام رضا (ع) از طریق ظرفیت‌های مساجد

تسهیل و ارزان‌سازی زیارت امام رضا (ع) از طریق ظرفیت‌های مساجد

مشهد- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بر تسهیل و ارزان‌سازی زیارت امام رضا (ع) از طریق ظرفیت‌های مساجد استان خراسان رضوی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی همتی‌فر عصر شنبه در دیدار با حجت‌الاسلام مهدوی ارفع،رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، بر اهمیت فراهم کردن بسترهای زیارتی آسان و کم‌هزینه برای زائران آستان قدس رضوی تأکید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: یکی از اهداف راهبردی و مهم ما در این حوزه، تسهیل فرآیند زیارت و ارزان‌سازی آن برای مؤمنان است تا حضور زائران در حرم مطهر با کمترین موانع میسر شود.

وی با اشاره به نقش کلیدی اماکن مقدس در این مسیر افزود: مساجد دارای ظرفیت‌های بسیار بالا و بسترهای مناسبی برای تحقق این هدف هستند و می‌توان از ظرفیت‌های ساختاری آن‌ها در جهت خدمات‌رسانی به زائران بهره جست.

همتی‌فر در ادامه با اشاره به موفقیت‌های اخیر افزود: عملکرد مطلوب و مدیریت‌شده در دهه پایانی ماه صفر، اثبات کرد که با برنامه‌ریزی صحیح، می‌توان ظرفیت‌های موجود را برای تسهیل زیارت و خدمت به زائران به بهترین نحو به کار گرفت.

کد مطلب 6945169

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    نظرات

    • مهرداد ذبیحی IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      0 0
      پاسخ
      صل الله علیک یا ابوالحسن یا علی بن موسی الرضا علیه السلام🌺انشاءالله زیارت امام رضا جان علیه السلام آنقدر در دسترس و آسان باشد.که سخت‌ترین زمان فقط لحظه خداحافظی موقت از حضرتش باشد.

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