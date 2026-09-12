به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی همتیفر عصر شنبه در دیدار با حجتالاسلام مهدوی ارفع،رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استانهای خراسان، بر اهمیت فراهم کردن بسترهای زیارتی آسان و کمهزینه برای زائران آستان قدس رضوی تأکید کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: یکی از اهداف راهبردی و مهم ما در این حوزه، تسهیل فرآیند زیارت و ارزانسازی آن برای مؤمنان است تا حضور زائران در حرم مطهر با کمترین موانع میسر شود.
وی با اشاره به نقش کلیدی اماکن مقدس در این مسیر افزود: مساجد دارای ظرفیتهای بسیار بالا و بسترهای مناسبی برای تحقق این هدف هستند و میتوان از ظرفیتهای ساختاری آنها در جهت خدماترسانی به زائران بهره جست.
همتیفر در ادامه با اشاره به موفقیتهای اخیر افزود: عملکرد مطلوب و مدیریتشده در دهه پایانی ماه صفر، اثبات کرد که با برنامهریزی صحیح، میتوان ظرفیتهای موجود را برای تسهیل زیارت و خدمت به زائران به بهترین نحو به کار گرفت.
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