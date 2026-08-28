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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

همتی‌فر: ایستادگی ملت ایران استکبار جهانی را به زانو درآورده است

همتی‌فر: ایستادگی ملت ایران استکبار جهانی را به زانو درآورده است

مشهد- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: ملت بصیر ایران با ایمان به نصرت الهی، نقشه‌های شوم دشمنان را نقش بر آب کرده و استکبار جهانی را به زانو درآورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی همتی‌فر در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت شهرستان تایباد، پیامبر اعظم(ص) را محور وحدت و عزت امت اسلام خواند و بر ضرورت تبیین سیره نبوی تأکید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به رسالت جامعه اسلامی در ترویج آموزه‌های پیامبر گرامی اسلام(ص) افزود: عزت مسلمانان در گرو تمسک به سیره نورانی نبوی است و تبیین اخلاق ایشان، تکلیفی الهی برای هدایت جامعه و جهانیان محسوب می‌شود.

وی، با تأکید بر اقتدار نظام اسلامی در سایه مقاومت ملی تصریح کرد: ملت بصیر ایران با ایمان به نصرت الهی، نقشه‌های شوم دشمنان را نقش بر آب کرده و استکبار جهانی را به زانو درآورده است.

همتی‌فر همچنین پایداری مردم و مجاهدت دانشمندان را ضامن پیشرفت کشور دانست و خاطرنشان کرد: با وجود تحریم‌های ظالمانه، ملت ایران با تکیه بر توان داخلی و اتکال به خداوند متعال، هرگز تسلیم نشده و استوار در مسیر اعتلای کشور ایستادگی کرده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به مسیر شهدا، بر ضرورت تداوم راه آنان برای سرافرازی کشور تأکید کرد.

کد مطلب 6930375

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