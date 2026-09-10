همتی فر:ثبت «روایت اول» ضامن برهم زدن معادلات روانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی همتی‌فر عصر پنجشنبه در نشست تقدیر از خبرنگاران و عکاسان خبرگزاری مهر در استان خراسان رضوی، با اشاره به حساسیت و اهمیت رسالت خبرنگاران در شرایط کنونی اظهار کرد: کار اهالی رسانه از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار است و حقیقت باید با دقت و سرعت به جامعه منتقل شود. بزرگ‌ترین آفت در نبرد رسانه‌ای این است که میدان را واگذار کنیم تا دشمن «روایت اول» را بسازد؛ چرا که هر زمان مومنان و جبهه حق روایت اول را به دست گرفتند، مسیر نصرت هموار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با استناد به نمونه‌های قرآنی همچون داستان نبرد طالوت و جالوت گفت: در آن معرکه نیز از حیث مادی و عده و عُده، سپاه مومنان کم‌تعداد و در مضیقه بود و امکانات جبهه مقابل بسیار عظیم به چشم می‌آمد؛ دشمنان می‌خواستند با تکیه بر ظاهر، روایت ناامیدی بسازند اما مومنان با دست گرفتن روایت اول و اتکا به این حقیقت قرآنی که چه‌بسا گروهی اندک بر جمعیتی کثیر پیروز می‌شوند، روحیه جبهه باطل را در هم شکستند و پیروز میدان شدند.

وی در ادامه به پیگیری طرح راهبردی «استان قرآنی» اشاره کرد و افزود: خراسان رضوی به نام مبارک حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) شناخته می‌شود و این افتخاری بی‌بدیل است، اما ظرفیت‌های قرآنی وجود مبارک آن حضرت کمتر تبیین شده است. اگر ذهن جامعه قرآنی شود، بر تمامی چالش‌ها و موانع غلبه خواهیم کرد. هدف این است که زندگی و تصمیم‌گیری‌های مردم در همه ساحت‌ها با قرآن گره بخورد و تمسک به کتاب الهی به متن امور روزمره وارد شود.

همتی فر با تأکید بر بهره‌گیری اصحاب رسانه از منظومه فکری امام راحل و رهبر معظم انقلاب گفت: بیانات امامین انقلاب یک گنجینه راهبردی برای تولید پیام و خبر است. در سیره امام خمینی (ره) و پیامبر گرامی اسلام (ص) در سخت‌ترین شرایط، از جمله محاصره جنگ احزاب و یا در دوران دشوار دفاع مقدس، بشارت فتح سنگرهای کلیدی جهان داده می‌شد؛ بشارتی که از عمق ایمان سرچشمه می‌گرفت و امروز تحقق نشانه‌های آن در سراسر منطقه و جهان به وضوح مشاهده می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: امروز تغییر موازنه‌های قدرت در جهان و اعتراف خود اندیشکده‌ها و نشست‌های بین‌المللی غرب به پدیده افول و ناتوانی هژمونی غربی، نشان‌دهنده تحقق همین وعده‌هاست. .