دریافت 5 MB کد مطلب 6945682 https://mehrnews.com/x3d3QD ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴ کد مطلب 6945682 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴ فیلم درگیری شهپادی اوکراین و روسیه در دریای سیاه نیروی دریایی اوکراین با انتشار یک فیلم ادعا کرد که شهپاد این کشور، یک شهپاد روسیه را در دریای سیاه منهدم کرد. کپی شد مطالب مرتبط پوتین: روابط اقتصادی اعضای بریکس به دور از تحریمها بنا میشود واشنگتن پست بررسی کرد؛ ابزارهای دموکراتها برای شکست ترامپ در انتخابات انبار سوخت روسیه در آتش سوخت برچسبها شهپاد روسیه اوکراین
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