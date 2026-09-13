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کد مطلب 6945682
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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

فیلم درگیری شهپادی اوکراین و روسیه در دریای سیاه

فیلم درگیری شهپادی اوکراین و روسیه در دریای سیاه

نیروی دریایی اوکراین با انتشار یک فیلم ادعا کرد که شهپاد این کشور، یک شهپاد روسیه را در دریای سیاه منهدم کرد.

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