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کد مطلب 6945558
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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

انبار سوخت روسیه در آتش سوخت

انبار سوخت روسیه در آتش سوخت

درپی حملهٔ شبانهٔ پهپادهای اوکراینی، مخازن سوخت پایگاه هوایی تاگانروگ روسیه دچار آتش‌سوزی گسترده شد.

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