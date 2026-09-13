دریافت 807 KB کد مطلب 6945558 https://mehrnews.com/x3d3N6 ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷ کد مطلب 6945558 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷ انبار سوخت روسیه در آتش سوخت درپی حملهٔ شبانهٔ پهپادهای اوکراینی، مخازن سوخت پایگاه هوایی تاگانروگ روسیه دچار آتشسوزی گسترده شد. کپی شد مطالب مرتبط دبیرکل ناتو: پوتین فکر میکند میتواند بین ما تفرقه بیندازد انفجار در تاسیسات نظامی بلغارستان تصویب قطعنامه سیاسی غرب علیه ایران در شورای حکام فیلم درگیری شهپادی اوکراین و روسیه در دریای سیاه برچسبها روسیه تانکر سوخت سوخت نیروگاه
نظر شما