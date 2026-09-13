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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

باقری:

رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی به زیرساخت‌های مترو آسیب نزده است

رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی به زیرساخت‌های مترو آسیب نزده است

معاون شهردار تهران با تشریح منابع مالی مترو گفت: در ۶ ماه نخست امسال ۱.۵ همت از محل فروش بلیت درآمد حاصل شده و ۲.۷ همت نیز برای خرید قطعات مترو هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مجید باقری معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران هم در این جلسه گفت: تلقی بنده این بود که ممکن است این برداشت برای مردم ایجاد شود که رویکرد رایگان سازی موجب آسیب به زیرساخت های مترو و کاهش کیفیت خدمات شده است.

وی افزود: ما دیماه سال گذشته لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به شورا ارائه دادیم و پس از تصویب به فرمانداری ارسال شد و در آن زمان بحث رایگان شدن حمل و نقل عمومی مطرح نبود. قرار بود ۸۵ درصد بودجه مترو توسط شهرداری تأمین شود و تنها ۱۵ درصد از این بودجه از منابع مترو تأمین می شد که بخشی از آن به اجاره غرفه ها و بخش کوچکی از محل فروش بلیط اختصاص داشت.

باقری با بیان اینکه منابع مالی از محل فروش بلیط در ۶ ماه نخست سال ۱.۵ همت است که حقوق تنها یک ماه کارکنان مترو را تأمین می کند، تصریح کرد: تنها ۲.۷ همت برای خرید قطعات مترو خریداری شده است.

وی با بیان اینکه ما حقوق کارکنان را روز بیست و ششم هر ماه می پردازیم، یادآور شد: این موضوع مطرح شد که حقوق کارکنان مترو پرداخت نشده و ما موضوع را با ذره بین بررسی کردیم و دیدیم که یکی از پیمانکاران حقوق را پرداخت نکرده که برخوردهای لازم را انجام دادیم.

باقری همچنین خاطرنشان کرد: یک درصد کل اعتبارات شهرداری تهران به تجهیزات مترو اختصاص دارد. ما می خواهیم اصلاحیه و متمم بودجه به شورا ارائه دهیم و تنها یک درصد از این بودجه به مترو تخصیص یافته است. اگر به مترو پول داده نمی شد، نمی توانست کار کند.

کد مطلب 6945727

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