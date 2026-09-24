به گزارش خبرنگار مهر، زبالهگردی علاوه بر ایجاد چهره نامناسب در معابر شهری، میتواند موجب پراکندهشدن پسماند در اطراف مخازن و خیابانها شود؛ موضوعی که زمینه تجمع حشرات و جوندگان و افزایش آلودگی محیط پیرامون مخازن را به دنبال دارد. در سالهای اخیر، یکی از راهکارهای مطرحشده برای کاهش این مشکلات، استفاده از مخازن زیرزمینی و مکانیزه برای جمعآوری پسماند بوده است.
اجرای مخازن مکانیزه در چند منطقه تهران
این طرح تاکنون در بخشهایی از مناطق ۲، ۷، ۱۲ و ۱۷ تهران اجرا یا آغاز شده است. در منطقه ۱۷، ۱۳ مخزن و در منطقه ۱۲ حدود ۲۲ مخزن دفنی و مکانیزه در حال اجراست و برای منطقه ۷ نیز ۸۰ نقطه برای اجرای طرح مشخص شده است. همچنین در منطقه ۲ مدل جدیدی با ۶۴ مخزن طراحی شده است.
با وجود اجرای این طرح در برخی مناطق، توسعه آن در سایر نقاط پایتخت نیازمند پیشبینی اعتبار در بودجه شهرداری است؛ موضوعی که مجید باقری، معاون برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آن توضیح داد.
برای مکانیزهکردن دفع زباله باید اعتبار در بودجه تعریف شود
مجید باقری اظهار کرد: این طرح در چند منطقه انجام شده است، اما برای ادامه و توسعه آن باید اعتبار لازم در بودجه پیشبینی شود.
وی افزود: وقتی میگوییم «بودجه نداریم»، منظور این نیست که پول نداریم؛ بلکه اعتبار این طرح در کتاب بودجه پیشبینی نشده است. اگر برای سال آینده پیشبینی کنیم که میخواهیم فرآیند دفع زباله را مکانیزه کنیم، اعتبار آن را در بودجه تعریف میکنیم و منابع لازم را اختصاص میدهیم.
باقری ادامه داد: بنابراین اگر این موضوع در کتاب بودجه پیشبینی شود، اعتبار مورد نیاز برای اجرای آن نیز اختصاص پیدا میکند. اجرای طرح در برخی مناطق به صورت آزمایشی انجام شده و برای توسعه آن باید اعتبار لازم در بودجه سنواتی تعریف شود.
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