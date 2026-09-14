آخرین وضعیت خط ۹ و توسعه جنوبی خط ۶ مترو بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی بازدیدی که با حضور سجاد محمدعلی‌نژاد معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و معاونان ایشان در معیت نعمت الله فرزان پور مدیرعامل شرکت مترو، پیمانکاران و مشاوران پروژه‌های فعال شبکه مترو تهران انجام شد، پروژه آغاز عملیات حفاری مکانیزه خط ۹ مترو از کارگاه دولت آباد به همراه کارخانه تولید قطعات پیش‌ساخته بتنی این خط مورد رصد میدانی قرار گرفت.

در ادامه، مسیر ۵ کیلومتری فاز نخست پروژه توسعه جنوبی خط ۶ مترو به همراه ۳ ایستگاه درحال ساخت این مسیر مورد بازدید قرار گرفت؛ از بین این ۳ ایستگاه، نخستین ایستگاهی که به بهره‌برداری خواهد رسید، ایستگاه مترو میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) می‌باشد که پاییز امسال در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

در جلسه برگزار شده پس از این رصد میدانی، تمهیدات لازم جهت تامین منابع مالی پروژه‌های اولویت‌دار شبکه مترو تهران و خصوصا آن‌دسته از پروژه‌هایی که قابلیت افتتاح در نیمه دوم سال جاری را دارند، اندیشیده شد.

گفتنی است؛ هم‌اکنون پروژه‌هایی از قبیل آماده‌سازی ۵ کیلومتر از مسیر توسعه جنوبی خط ۶ مترو (از ایستگاه دولت آباد تا ایستگاه میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع))، ایستگاه مترو میدان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، دسترسی از خط ۶ مترو به ایستگاه هفدهم شهریور، فاز نخست پایانه آزادگان در خط ۳، توسعه شرقی خط۲ مترو از ایستگاه فرهنگسرا تا ایستگاه پردیس مسافری شرق، اتصال بیمارستان امام خمینی(ره) به ایستگاه مدافعان سلامت و آغاز عملیات حفاری مکانیزه خط ۹ مترو با قوت فعال بوده و با تامین منابع مالی مورد نیاز، امکان به ثمرنشستن و تحقق آن تا پایان سال جاری وجود دارد.