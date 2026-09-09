به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استودیو واو، آثار ایرانی شب گذشته ۱۷ شهریور در مراسم اختتامیه بیست و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کازان در تاتارستان روسیه، ۲ جایزه اصلی این رویداد را به نام خود ثبت کردند.
مستند «ولات» به کارگردانی زهرا باقری و تولید «خانه مستند»، جایزه بهترین مستند جشنواره را دریافت کرد. این اثر روایتگر زندگی «صیفور» است، پیرمردی ۹۴ ساله که پس از ۵۰ سال به سرزمین غرقشدهاش بازمیگردد؛ روستایی که با ساخت سد به زیر آب رفته است. در حالی که خانواده صیفور این سفر را بیهوده میدانند، او تنها به دل جاده میزند؛ سفری که پیوند ناگسستنی انسان با خاک و هویت را به تصویر میکشد. پخش بینالمللی این مستند بر عهده شرکت «اوریموند مدیا» است.
در بخش فیلمهای بلند نیز «سرزمین فرشتهها» به نویسندگی و کارگردانی بابک خواجهپاشا و تهیهکنندگی منوچهر محمدی، جایزه بهترین فیلم جشنواره و جوایز فیلمبرداری و بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. جایزه بزرگ جشنواره کازان به عنوان بهترین فیلم (Grand Prix)، جایزه بهترین بازیگر زن برای سولاف فواخرجی و جایزه بهترین فیلمبرداری برای علیرضا برازنده، سه جایزه «سرزمین فرشتهها» از این جشنواره هستند.
این جشنواره از ۴ تا ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۳ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۵) در شهر کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه برگزار شد.
«سرزمین فرشتهها» که محصول مشترک موسسه تصویر شهر و سازمان سینمایی سوره است پیش از این در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر ۵ سیمرغ بلورین و ۸ دیپلم افتخار کسب کرد و از جمله تولیدات سینمای ایران با نگاه و ظرفیت بینالمللی است که با بهرهگیری از بازیگران عرب، روایتی انسانی از جنگ و بحران در غزه ارایه میدهد.
این فیلم در ادامه حضور بینالمللی خود به زودی در ششمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم سلیمانیه با دیگر آثار به رقابت خواهد پرداخت. پخش بینالملل این فیلم به عهده مرکز بین الملل سوره است.
این دوره از جشنواره «منبر طلایی» کازان از ۱۳ تا ۲۱ شهریور (۴ تا ۸ سپتامبر) در کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان برگزار شد؛ رویدادی که از سال ۲۰۰۵ با تمرکز بر مضامین انسانی، فرهنگی، اجتماعی و معنوی، یکی از باسابقهترین رویدادهای سینمایی روسیه به شمار میرود. ریاست هیئت داوران این دوره را مجید مجیدی، کارگردان سینمای ایران بر عهده داشت.
سینمای ایران علاوه بر ۲ اثر برنده، با آثار متعددی در بخشهای مختلف این جشنواره از جمله فیلم کوتاه «خیلی خیلی دور و بسیار نزدیک» به کارگردانی احمد حیدریان در بخش مسابقه فیلم کوتاه داستانی، انیمیشن «چاوک» ساخته هژیر اسعدی در بخش انیمیشن، فیلمهای «رها» به کارگردانی حسام فرهمند و «ماهی در قلاب» ساخته محیالدین مظفر (محصول مشترک ایران و تاجیکستان) در بخش «روسیه ـ جهان اسلام» و فیلم سینمایی «محمد رسولاللّه (ص)» ساخته مجید مجیدی در بخش ویژه فیلمهای برتر درباره اسلام حاضر بود.
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