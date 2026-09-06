به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح سال تحصیلی جدید حوزه علمیه حضرت ولیعصر(عج) بناب با حضور آیتالله سید حسن عاملی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه اردبیل، آیتالله سید باقر سیدی بنابی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه بناب، آیتالله شیخ مجید باقری بنابی، مدیر تولیت حوزه علمیه بناب، حجتالاسلام والمسلمین شیخ مصطفی باقری بنابی، امام جمعه سابق بناب، حجتالاسلام والمسلمین شیخ رضا باقری بنابی، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، محمدحسین قلعهای، فرماندار بناب و جمعی از علما، اساتید حوزه، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان استانی و شهرستانی عصر یکشنبه برگزار شد.
آیتالله عاملی در این مراسم با اشاره به جایگاه حوزه علمیه حضرت ولیعصر(عج) بناب اظهار کرد: این حوزه از مراکز علمی و دینی برجسته شمالغرب کشور به شمار میرود و برخورداری از اساتید توانمند و فضای تربیتی و معنوی، ظرفیت مناسبی برای پرورش نسل جدید روحانیون فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به معنویت، بصیرت و عطوفت نیازمند است، افزود: اگر تربیت معنوی انسانها مورد توجه قرار نگیرد، فعالیتهای اقتصادی به تنهایی نمیتواند جامعه را به مقصد مطلوب برساند.
فرهنگ، ریل حرکت اقتصاد و پیشرفت کشور است
امام جمعه اردبیل فرهنگ را زیربنای حرکت اقتصادی و پیشرفت کشور دانست و گفت: فرهنگ مانند ریل و اقتصاد مانند قطاری است که بر روی آن حرکت میکند؛ بنابراین اگر ریل فرهنگی جامعه درست نباشد، مسیر حرکت اقتصادی نیز به مقصد مطلوب نخواهد رسید.
آیتالله عاملی همچنین بر ضرورت تقویت روحیه ملی و دینی در جامعه تأکید کرد و گفت: در شرایطی که دشمنان برای تضعیف و تجزیه ایران برنامهریزی میکنند، ملت ایران باید با برخورداری از بصیرت، غیرت ملی و دینی و احساس مسئولیت، در صحنه حاضر باشد و از استقلال و عزت کشور دفاع کند.
تأکید بر درس آزادگی و مقاومت از مکتب امام حسین(ع)
عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: در دنیا رهبری همچون رهبر شهید، حضرت آیتالله قائد امت و شهید ایران وجود نداشت که با صلابت، مسیر هدایت و آینده ایران را ترسیم کند و ملت را در مسیر استقلال و عزت به حرکت درآورد.
وی شهادت رهبر شهید در کنار خانواده را یادآور مظلومیت و حماسه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) دانست و افزود: هدف هر دو، ایستادگی در برابر ظلم و تسلیم نشدن در برابر دشمن بود.
آیتالله عاملی ادامه داد: امام حسین(ع) هرگز زیر بار ظلم نرفت و درس آزادگی را سرلوحه قیام خود قرار داد و رهبر شهید نیز همین مسیر را در دفاع از عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی دنبال کرد.
وی با بیان اینکه رابطه با اهلبیت(ع) تنها به برگزاری آیینهای مناسبتی و زیارت خلاصه نمیشود، گفت: زیارت و عزاداری زمانی اثرگذار است که انسان از مکتب امام حسین(ع) درس آزادگی، عزت، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم را بیاموزد.
روحانیت پرچمدار جریان ناب عرفانی باشد
امام جمعه اردبیل نقش روحانیت را در تبیین صحیح معارف دینی مهم دانست و تصریح کرد: روحانیت باید پرچمدار جریان ناب عرفانی باشد، در برابر خرافهگرایی و بدعتها ایستادگی کند، خلوص دین را حفظ کند و از احکام الهی دفاع کند.
وی افزود: روحانیت باید چهره حکیمانه و زیبای مکتب اهلبیت(ع) را برای جامعه تبیین و معارف دینی را به شکل صحیح و عمیق معرفی کند.
آیتالله عاملی با اشاره به نقش تاریخی حوزههای علمیه در تحولات اجتماعی و فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی پیش از آنکه یک تحول سیاسی باشد، حرکتی تربیتی و فرهنگی بود و حوزههای علمیه با تکیه بر آموزههای قرآنی و دینی در این مسیر نقش اساسی داشتند.
وی ادامه داد: اگر امام خمینی(ره) پرچم انقلاب اسلامی را برنمیافراشت، مشخص نبود امروز ایران در چه شرایطی قرار داشت؛ از این رو نقش حوزه در تربیت انسانهای مؤمن، آگاه، شجاع و استقلالطلب، تاریخی و سرنوشتساز است.
تأکید بر تکیه بر توان داخلی و تعیین مسیر آینده کشور
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه صرف حرکت کردن کافی نیست و مقصد نیز باید مشخص باشد، گفت: ملتی که روی پای خود ایستاده و به استقلال و توان داخلی تکیه دارد، باید در بزنگاههای حساس خودش تصمیم بگیرد و سرنوشت کشور را به دست بیگانگان نسپارد.
آیتالله عاملی در پایان تأکید کرد: حوزههای علمیه در این برهه حساس باید در کنار مردم، پرچمدار معنویت، بصیرت، وحدت، عزت ملی و استقلال کشور باشند و برای تربیت نسلی که آینده کشور را خواهد ساخت، بیش از گذشته تلاش کنند.
گفتنی است در حال حاضر ۶۰۰ طلبه خواهر و برادر در حوزه علمیه حضرت ولیعصر(عج) بناب مشغول تحصیل هستند.
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