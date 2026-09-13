هیچ کالای وارداتی نباید به دلیل مشکل اسناد در آستارا متوقف بماند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس پیش از ظهر یکشنبه در جلسه توسعه صادرات غیرنفتی گیلان با اشاره بر ضرورت تسهیل روند واردات و صادرات در مرز آستارا اظهار کرد: هر کالایی که از این مرز وارد کشور میشود، باید با رعایت قوانین و مقررات وارد شود و کالاهای اساسی نیز باید بدون استثنا وارد کشور شوند.
استاندار گیلان افزود: تشریفات ورود کالاهای اساسی باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود و هیچ کالای وارداتی یا صادراتی نباید به دلیل مشکل اسناد در آستارا متوقف بماند.
وی تصریح کرد: هیچ اخلالی نباید در روند تجارت و جابهجایی کالا در مرز آستارا ایجاد شود، بلکه همه دستگاهها باید برای خدمترسانی هرچه بیشتر به مردم همکاری کنند.
حقشناس با اشاره به لازمالاجرا بودن مصوبات شورای تأمین گفت: همه دستگاهها باید مصوبات شورای تأمین را اجرا کنند و برای رفع موانع موجود در مسیر تجارت همکاری داشته باشند.
افزایش ۷۰ درصدی واردات از مرزهای گیلان
استاندار گیلان با بیان اینکه عملکرد استان در پنج ماه گذشته بسیار مطلوب بوده است، اظهار کرد: در بخشهای مختلف، از جمله فرودگاه و مرز ریلی، اقدامات مؤثری انجام شده است.
وی افزود: میزان واردات از مرزهای استان در پنج ماه گذشته ۷۰ درصد افزایش داشته است.
حقشناس با اشاره به وضعیت واردات کالاهای اساسی گفت: مجموع واردات کالاهای اساسی، با وجود مسائل و مشکلات مختلف، حدود سه درصد با میزان مورد انتظار تفاوت دارد و این میزان نیز در ماههای آینده جبران خواهد شد.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای شمال کشور باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: باید از ظرفیتهای موجود در شمال کشور نهایت استفاده را ببریم.
استاندار گیلان ادامه داد: سیاستگذاران بخش بازرگانی کشور، همانطور که به جنوب کشور و بعضاً به خارج از کشور توجه میکنند، باید به ظرفیتهای شمال کشور نیز توجه داشته باشند.
ضرورت همکاری دستگاهها برای انتقال بار به گیلان
حقشناس با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای مرتبط اظهارکرد: سازمان بنادر، گمرک، پایانهها و دیگر دستگاههای مرتبط باید با همت و همکاری بیشتر، زمینه انتقال بار و کالا به سمت گیلان را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه توسعه ظرفیتهای تجاری گیلان تنها موضوعی استانی نیست، گفت: استفاده از ظرفیتهای گیلان ناشی از تعصب استانی نیست، بلکه به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.
استاندار با تاکید به اینکه هر اقدامی که بتواند حتی یک کشتی بیشتر را به دریای خزر و بنادر گیلان وارد کند، انجام خواهیم داد، افزود: هر تجهیزاتی را که بتوانیم به مناطق مربوط منتقل میکنیم تا دستگاهها بتوانند با ظرفیت بیشتر و سرعت بالاتری به مردم خدمترسانی کنند.
بخشنامهها نباید مانع ورود کالاهای اساسی شوند
وی با تأکید بر ضرورت تسهیل ورود کالاهای اساسی اظهار کرد: بخشنامهها و دستورالعملها نباید برای ورود کالاهای اساسی مانع ایجاد کنند.
حق شناس با بیان اینکه دستگاههای اجرایی باید در چارچوب قانون و مقررات عمل کنند، گفت: نباید با ایجاد موانع، روند خدمترسانی به مردم مختل شود.
وی افزود:هر مجوزی که صادر میشود، باید با هدف خدمترسانی بیشتر به مردم و در چارچوب قوانین و مقررات صادر شود.
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