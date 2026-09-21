انتصاب نخستین مدیر گمرک ریلی آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه طی مراسمی رسمی، مهدی فیروزمند به عنوان نخستین مدیر گمرک ریلی آستارا معرفی شد. این انتصاب با حکم فرود عسگری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک ایران صورت گرفت.

این مراسم با حضور نادر انصاریان مدیرکل گمرک آستارا، معاونین، مدیر حراست و جمعی از کارشناسان در سالن جلسات اداره کل گمرک شهرستان آستارا برگزار شد و مسئولان این انتصاب را گامی مهم در مسیر تقویت فعالیت‌های گمرک ریلی و ارتقای خدمات به فعالان اقتصادی دانستند.

فیروزمند که پیش از این در سمت معاون گمرک ریلی فعالیت می‌کرد، با قرار گرفتن در جایگاه مدیریت، مأموریت دارد چارت سازمانی این بخش شامل معاونت‌ها، حراست، سرویس ارزیابی و دبیرخانه را تکمیل و فرآیندهای خدمت‌رسانی به تجار و شرکت‌های حمل‌ونقل را تسهیل کند.

گمرک ریلی آستارا به دلیل قرارگیری در کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب، نقش مهمی در ترانزیت کالا دارد و مسئولان امیدوارند با استقرار مدیریت مستقل، روند ارزیابی، تشریفات گمرکی و پاسخ‌گویی به فعالان اقتصادی با انسجام بیشتری دنبال شود.