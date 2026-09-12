سید رسول منفرد در حاشیه نشست هنرمندان صومعه‌سرایی با همراهی نماینده مردم صومعه‌ سرا در مجلس شورای اسلامی که به مناسبت روز سینما در حوزه هنری گیلان برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از حضور و توجه مسئولان و هنرمندان، اظهار کرد: حضور سعید رحمت‌زاده در این نشست و توجه ویژه اشان به حوزه فرهنگ و هنر، برای ما ارزشمند و انگیزه‌ بخش است.

وی با اشاره به اهمیت نقد و تذکر در مجموعه‌ های فرهنگی افزود: از عزیزانی که با صراحت و نقدهای خود، نکات و تذکرات لازم را مطرح می‌کنند، تشکر می‌کنم؛ ما در فضای پیچیده دیوان‌سالاری اداری، بیش از هر زمان دیگری به این تذکرها نیاز داریم تا دچار غفلت و فاصله گرفتن از اهداف اصلی نشویم.

رئیس حوزه هنری گیلان با اشاره به پیگیری‌های نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس و در حوزه فرهنگ و هنر بیان کرد: در میان نمایندگان استان، نماینده مردم صومعه سرا در مجلس توجه ویژه‌ای به حوزه فرهنگ و هنر داشته‌اند و در پروژه‌های فرهنگی مختلف نیز پیگیر بوده‌اند.

منفرد ادامه داد: بازسازی اسلحه‌ خانه یا مدرسه آموزش نظامی نهضت جنگل، از جمله موضوعاتی است که با پیگیری‌های ایشان دنبال شده و این توجه برای جامعه فرهنگی و هنری استان موثر و قابل تقدیر است.

وی با اشاره به ظرفیت‌ های فرهنگی و هنری صومعه‌سرا تصریح کرد: حوزه هنری متولی امور همه استان است، اما در سال‌های اخیر به‌واسطه استقبال متقابل و زمینه مساعدی که در صومعه‌سرا به وجود آمده است چند توفیق ویژه مرتبط با این منطقه داشته است.

رئیس حوزه هنری گیلان با بیان اینکه سینما بدون قصه و روایت نمی‌تواند به جایگاه مطلوب خود برسد، گفت: صومعه‌سرا ظرفیت‌ های داستانی و تاریخی فراوانی دارد و یکی از امتیازات مهم این شهرستان، قصه‌های آن است که می‌تواند دستمایه تولید آثار سینمایی و هنری قرار گیرد.

وی افزود: در این نشست که موضوع اصلی آن سینماست، تأکید کردیم که نباید نگاه ما به صومعه‌سرا صرفاً به سینما محدود شود؛ این شهرستان در حوزه فرهنگ و هنر ظرفیت‌های متعددی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

منفرد با اشاره به تولید اثری درباره تعزیه و ظرفیت‌های فرهنگی صومعه‌ سرا اظهار کرد: این اثر سال‌ها قبل در حوزه هنری و با هدف توجه به ظرفیت‌های معنوی استان تولید شد. همچنین مجلد وزین روزنامه جنگل نیز از دیگر محصولات حوزه هنری است که امروز قابلیت دارد به عنوان یک سوغاتی فرهنگی و معنوی به مهمانان داخلی و بین‌المللی شهرستان صومعه‌سرا اعطا شود.

نهادهای فرهنگی گیلان در وضعیت مطلوبی نیستند

رئیس حوزه هنری گیلان با بیان اینکه وضعیت نهادهای فرهنگی و هنری استان نیازمند توجه جدی است، گفت: نباید تعارف کنیم، واقعیت این است که نهادهای فرهنگی و هنری گیلان در عین امتیازاتشان در شرایط مطلوبی قرار ندارند.

منفرد افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی شورای فرهنگ عمومی، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اداری حوزه فرهنگ در استان است، اما مدت‌هاست موفق به برگزاری جلسات این شورا نشده است.

وی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی نیز طی ماه‌های اخیر با برخی فشارهای غیرمتعارف مواجه بوده که به طور طبیعی بر عملکرد این دستگاه تأثیر خواهد گذاشت و حوزه هنری نیز طی سه سال اخیر از نظر بودجه‌ای با افت و آسیب مواجه بوده است.

رئیس حوزه هنری گیلان با اشاره به اینکه حضور یک شخصیت فرهنگ‌دوست و هنردوست در کسوت استانداری گیلان فرصت است اظهار کرد: در چنین شرایطی حضور فعال نمایندگان محترم مجلس و جمع ارزشمند هنرمندان در چنین نشست‌هایی می‌تواند زمینه‌ای برای تقویت جایگاه حوزه فرهنگ و هنر استان در نسبت با سایر حیطه‌ها را فراهم کند تا نهادهای فرهنگی و هنری استان در وضعیت بسیار بهتری قرار بگیرند.

منفرد تأکید کرد: باید به نهادهایی که در حوزه فرهنگ و هنر متمرکز و متخصص هستند و همچنین به هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر که توان ارائه خروجی‌های کیفی دارند، اعتماد و فرصت کافی برای فعالیت داده شود و این مجموعه‌ها نباید دور زده شوند.

اختیار حداکثری و مسئولیت حداکثری برای نهادهای فرهنگی

وی با بیان اینکه نهادهای فرهنگی باید در قبال مسئولیت‌های خود پاسخگو باشند، گفت: باید به دستگاههای فرهنگی هنری استان اختیار حداکثری داده شود و در قبال آن نیز مسئولیت و اثربخشی و پاسخ‌گویی حداکثری مطالبه شود.

رئیس حوزه هنری گیلان افزود: ما هر ماه از بودجه عمومی و از جیب مردم حقوق می‌گیریم و بنابراین حق مردم این است که هر ماه از ما عملکرد و خروجی بخواهند.

منفرد با تأکید بر ضرورت بازیابی نقش واقعی فرهنگ و هنر در فرآیندهای اداری استان بیان کرد: در شرایطی که در استان گیلان شورای فرهنگ عمومی تشکیل نمی‌شود، جلسات کمیته فرهنگی شورای برنامه‌ریزی می‌تواند برخی خلأها را پوشش دهد و نیاز است در طول سال، حداقل چند جلسه از شورای برنامه‌ریزی استان که مهم‌ترین شورای تخصیص و توزیع بودجه و اعتبارات است، با موضوع ویژه فرهنگ و هنر برگزار شود.

ضرورت توجه به تاریخ شفاهی صومعه‌سرا

رئیس حوزه هنری گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح‌های پیشنهادی تاریخ شفاهی صومعه‌سرا از سوی هنرمندان استان گفت: در این زمینه حوزه هنری تجربه‌های ارزشمندی دارد و امیدواریم پروژه‌های جدید تاریخ شفاهی صومعه‌سرا نیز با استفاده از این ظرفیت دنبال شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در انعکاس فعالیت‌های فرهنگی و هنری دارند و حضور و همراهی خبرنگاران در چنین نشست‌هایی موجب می‌شود صدای فرهنگ و هنر بهتر به جامعه منتقل شود.