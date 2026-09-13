به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌نت، این جنجال از دوم سپتامبر آغاز شد؛ زمانی که «کیلی رابینز»، بلاگر حوزه فرزندپروری و سبک زندگی اینستاگرام، ویدئویی منتشر کرد و در آن درباره پست قبلی خود که در آن مشغول آواز خواندن همراه دخترش در صندلی عقب خودرو بود، صحبت کرد.

رابینز در این ویدئو فاش کرد متا در بخش هوش مصنوعی خود، چند پرامپت نامتعارف مانند «چه کسی در صندلی کودک است؟» یا «کیلی رابینز کجا زندگی می‌کند؟» را به او پیشنهاد کرده است.

رابینز مدعی است پس از کلیک روی این پرسش‌های خودکار، ابزار هوش مصنوعی اطلاعاتی را از پست‌های قبلی او استخراج کرده و جزئیات خصوصی درباره زندگی‌اش، از جمله موقعیت مکانی او، را ارائه داده است. به گفته او، این هوش مصنوعی از اطلاعات موجود در پروفایل‌های دیگر، از جمله حساب کاربری مادرش، نیز استفاده کرده و حتی به اطلاعات موجود در عکسی دسترسی داشته که رابینز مدعی است چند سال قبل آن را حذف کرده بود.

سخنگوی متا در ایمیلی اعلام کرد این مشکل برطرف شده و «متا ای‌آی» دیگر پرسش‌های نامناسب و خصوصی درباره پست‌های کاربران پیشنهاد نمی‌کند. این شرکت همچنین اذعان کرد ویژگی مذکور نتوانسته به هدف مورد نظر دست یابد و توضیح داد این ابزار صرفاً برای کمک به کاربران در یافتن اطلاعات بیشتر، بر اساس داده‌های در دسترس آنها، طراحی شده بود.

با این حال، این پاسخ متا برای رابینز کافی نبود. او در پستی در ۱۰ سپتامبر اعلام کرد از اینکه شرکت مشکل را به رسمیت شناخته خوشحال است، اما همچنان این پرسش‌ها را مطرح کرد که «دقیقاً چه چیزی اصلاح شده است؟» و «چه اقدامات امنیتی در وهله نخست کارآمد نبوده‌اند؟» او همچنین پرسید متا ای‌آی هنگام مواجهه با اطلاعات مربوط به کودکان، چه تدابیر حفاظتی را به کار می‌گیرد.

حتی اگر متا ای‌آی دیگر پرامپت‌هایی را که به حریم خصوصی کاربران نفوذ می‌کنند پیشنهاد نکند، این ویژگی همچنان می‌تواند بر اساس اطلاعاتی که نرم‌افزار به آنها دسترسی دارد، پیشنهادهایی ارائه کند؛ از جمله اطلاعات موجود در پیام‌های عمومی، تصاویر منتشرشده در وب یا پست‌های پیشین کاربران در شبکه‌های اجتماعی.

متا همچنین ادعای رابینز درباره دسترسی این ابزار به عکسی که پیش‌تر حذف شده بود را رد کرد. این شرکت در مقابل اعلام کرد عکس فرزندان رابینز اندکی پیش از ساخت ویدئو حذف شده بود، اما یک باگ موقت باعث شده بود تصویر همچنان قابل مشاهده باشد.