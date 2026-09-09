گوگل برای اجتناب از جریمه نتایج جستجویش را تغییر می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اتحادیه اروپا جریمه ای ۵۳۴ میلیون دلاری برای گوگل وضع کرد زیرا این شرکت متهم شده بود از سلطه خود در حوزه جستجو سواستفاده کرده تا دیگر سرویس های این برند را هنگام نمایش نتایج جستجو اولویت دهد.

این تحریم جدیدترین مرحله تنش بین دولت اتحادیه اروپا و شرکت فناوری آمریکایی بر سر نقض قانون بازارهای دیجیتال منطقه است. محور این بحث حوزه الزام قانون بازارهای دیجیتال است که براساس آن شرکت های بزرگ فناوری نباید سرویس های خود را بر سرویس های طرف ثالث ترجیح دهند.

گوگل نخست در مارس ۲۰۲۴ میلادی برخی از تغییرات برنامه ریزی شده در سرویس هایش را در واکنش به قانون بازارهای دیجیتال ارائه کرد.

در همان ماه کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد درباره گوگل، متا و اپل به اتهام ترجیح دادن سرویس های خودشان بر دیگران با انجام اقداماتی مانند قراردادن اطلاعات پروازهای گوگل بالاتر از اطلاعات رقبا درنتایج جستجو تحقیق می کند. یک سال بعد کمیسیون اتحادیه اروپا به دلیل آنکه گوگل خود را بر سرویس های دیگر ترجیح داده، نخستین جریمه را برای آن وضع کرد. گزارش ها در اکتبر ۲۰۲۵ میلادی حاکی از آن بود که گوگل تغییراتی پیشنهادی در شیوه نمایش نتایج جستجوی گوگل ارائه کرده تا از قوانین منطقه پیروی کند.

همین روند به تغییر روش گوگل منجر شد.

نتایج اصلاح شده جستجوی گوگل یک موتور جستجوی مخصوص در بالای صفحه را برجسته می کند و پس از آن، دو موتور دیگر با جزئیات کمتر نمایش داده خواهند شد. برای مثال، یک نوار چرخان (carousel) از هتل‌ها، خطوط هوایی و رستوران‌ها در زیر آن‌ها قرار خواهد گرفت که برخی ویژگی‌های کلیدی، مانند قیمت‌های لحظه‌ای، از آن حذف شده‌اند.»

این موتورهای جست‌وجوی تخصصی شامل سایت‌هایی مانند Expedia و Hotels.com می‌شوند که با عنوان خدمات جست‌وجوی عمودی (vertical search services) نیز شناخته می‌شوند. بنابراین، کاربران اروپایی ممکن است به‌زودی در نتایج جست‌وجوی خود، این سایت‌های تجمیع‌کننده و مقایسه‌گر را با اولویت بیشتری نسبت به وب‌سایت خود کسب‌وکارها ببینند.

همچنین رویترز در خبری نوشته است رتبه‌بندی‌ها توسط الگوریتم گوگل تعیین خواهند شد، یعنی این شرکت فناوری همچنان کنترل زیادی بر نحوهٔ نمایش نتایج جست‌وجو خواهد داشت. کمیسیون اروپا به گوگل ۶۰ روز فرصت داده بود تا با قوانین آن مطابقت پیدا کند، اما این شرکت هنوز زمان‌بندی دقیقی برای آغاز اعمال این تغییرات برای کاربران اروپایی اعلام نکرده است.

وگل به رویترز گفته است که این تغییرات، بزرگ‌ترین کاهش کیفیت خدمات در تاریخ موتور جست‌وجوی این شرکت خواهد بود.

نیک فاکس، معاون ارشد بخش دانش و اطلاعات گوگل، در بیانیه‌ای به رویترز نوشت: این تغییرات تجربهٔ کاربری اروپایی‌ها را تنزل می‌دهد، به نفع واسطه‌های آنلاین و به زیان کسب‌وکارهای محلی تمام می‌شود و ویژگی‌های مفیدی را که مردم هر روز به آن‌ها متکی هستند حذف می‌کند.

بنا بر گفتهٔ گوگل، تغییرات قبلی این شرکت برای رعایت DMA با کاهش ۳۰ درصدی ترافیک رایگان و مستقیم رزرو به سمت کسب‌وکارهای اروپایی همراه بوده و گوگل معتقد است به‌روزرسانی‌های جدید نیز باعث کاهش بیشتری در این زمینه خواهد شد.