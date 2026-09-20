مصر حساب شبکه های اجتماعی کاربران زیر ۱۳ سال را ممنوع کرد

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از اجیپت ایندپندنت، براساس بیانیه مشترک شورای عالی نظارت بر رسانه‌های مصر(SCMR) و سازمان ملی رگولاتوری ارتباطات(NTRA)، پلتفرم های اجتماعی تحت قوانین جدیدی فعالیت می کنند که برای محافظت از کودکان و کاربران نوجوان در مقابل ریسک های دیجیتال طراحی شده اند. براساس قوانین تازه اعلام شده، پلتفرم ها نمی توانند به کودکان زیر ۱۳ سال اجازه دهند حساب کاربری بسازند یا حساب های شخصی مستقل را فعال کنند.

کاربران ۱۳ تا ۱۵ سال می توانند حساب های کاربری شخصی بسازند اما یک نکته مهم وجود دارد. پلتفرم ها باید به طور خودکار و الزامی «حالت ایمن» را روی این حساب های کاربری فعال کنند و تا زمانیکه سن کاربر در بازه گفته شده باشد، وی به طور یک جانبه قادر به تغییر این تنظیمات نخواهد بود.

این حکم برای تضمین آنکه قوانین به آسانی نقض نشوند، پلتفرم ها را موظف کرده پروتکل های احراز سن تاثیر گذار اجرا کنند و اجازه ندهند کاربران مرزهای محدودیت سنی را دستکاری کنند. شرکت ها باید حساب های کاربری فعلی را بررسی کنند و اقدامات متناسب را انجام دهند. شرکت ها باید حساب های کاربری فعلی را بررسی کنند و اقدامات آنی علیه پروفایل هایی که تایید شده یا مشکوک است، اتخاذ کنند. با این وجود امکان درخواست تجدیدنظر رسمی باید فراهم باشد تا هرگونه اشتباه در احراز سن قانونی اصلاح شود.

پلتفرم ها باید سه ماه پس از اجرایی شدن این حکم، از قانون پیروی کنند و همچنین باید ظرف ۳۰ روز آینده، یک طرح عملیاتی جامع و زمان‌بندی فنی که جزئیات راهبرد اجرایی آن‌ها را تشریح می‌کند، ارائه دهند.