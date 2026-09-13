شهردار ساری با رای شورای شهر برکنار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری ظهر یکشنبه با محوریت بررسی طرح استیضاح شهردار، روز یکشنبه ۲۲ شهریورماه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

طرح استیضاح سید حسن احمدی پیش از این از سوی سه عضو شورای اسلامی شهر ساری مطرح و در جلسه ۱۹ مردادماه اعلام وصول شده بود. این طرح پس از طی فرآیندهای قانونی و انجام استعلام‌های لازم از وزارت کشور، در دستور کار جلسه شورا قرار گرفت.

در جلسه استیضاح، با وجود دعوت از شهردار برای ارائه توضیحات، سید حسن احمدی نه پاسخ کتبی به محورهای مطرح‌شده ارائه کرد و نه در جلسه شورای شهر حضور یافت.

در ادامه، سبحان بخشی، سید رحمان میرشجاعی و سید احمد صالحی، سه عضو استیضاح‌کننده، به تشریح محورهای مورد اعتراض خود پرداختند و با توجه به نبود پاسخ از سوی شهردار، اعلام کردند که توضیحات مورد انتظار برای رفع ابهامات ارائه نشده است.

پس از طرح مباحث، موضوع استیضاح و برکناری شهردار به رأی گذاشته شد و ۶ عضو شورای اسلامی شهر ساری به آن رأی موافق دادند. در نتیجه، سید حسن احمدی از سمت شهردار ساری برکنار شد.

اعضای شورا پس از عزل شهردار، جابر ملکی، معاون شهرسازی شهرداری ساری، را بر اساس فرآیند قانونی مربوط به استیضاح و وفق بند «ج» ماده ۱۱۰، به عنوان سرپرست شهرداری ساری انتخاب کردند.

دلایل استیضاح چه بود؟

بر اساس اظهارات اعضای استیضاح‌کننده، از جمله محورهای مطرح‌شده برای استیضاح شهردار ساری می‌توان به انتقاد از نحوه انتصاب مدیران و آنچه «ضعف در شایسته‌سالاری» عنوان شد، نبود نظارت کافی بر پروژه‌های عمرانی، عدم اجرای برخی مصوبات شورا و ضعف در مدیریت آب‌های سطحی و لایروبی انهار اشاره کرد.

همچنین عدم پاسخگویی مناسب به تذکرات و مکاتبات اعضای شورا، ضعف در جمع‌آوری زباله، تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان، تبعیض در پرداخت اضافه‌کار، مشکلات مربوط به خدمات بیمه‌ای کارکنان، وضعیت خدمات شهری و فضای سبز و عدم تحقق برخی برنامه‌های اعلام‌شده از دیگر موارد مطرح‌شده در فرآیند استیضاح بود.

استیضاح‌کنندگان همچنین مواردی همچون عملکرد سازمان سرمایه‌گذاری، عدم اجرای برخی مصوبات کمیسیون سرمایه‌گذاری، عدم پیگیری جذب منابع دولتی، ساماندهی ورودی‌های شهر، اجرای طرح‌های مرتبط با کارکنان شهرداری، عدول از برخی مفاد دفترچه عوارض مصوب، قطع درختان بدون مصوبه کمیسیون ماده ۷، واگذاری برخی فضاهای تبلیغاتی و ایجاد تعهدات مالی برای شهرداری را از دیگر محورهای مورد انتقاد عنوان کردند.

واگذاری ۲۲ ملک شهرداری بدون مصوبه شورا، فروش برخی دارایی‌های شهری، نحوه فعالیت در فضای مجازی، دخالت در امور نظارتی شورا و عدم حضور در جلسات شورای اسلامی شهر نیز در زمره مواردی بود که از سوی استیضاح‌کنندگان مطرح شد.

با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر، فرآیند استیضاح به برکناری سید حسن احمدی از شهرداری ساری انجامید و جابر ملکی نیز مسئولیت سرپرستی شهرداری را بر عهده گرفت.