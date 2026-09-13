به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز یکشنبه در دیدار با سیدمحمود فاطمی ‌عقدا، رئیس سازمان زمین‌ شناسی و اکتشافات معدنی کشور، با اشاره به تأکیدات رئیس‌ جمهور بر توسعه حوزه معدن، اظهار کرد: از ابتدای آغاز مسئولیتم در آذربایجان شرقی، تحول در حوزه معادن یکی از اولویت ‌های مدیریت استان بوده است.

وی با بیان اینکه بخش اکتشاف در فعالیت‌ های سازمان زمین‌ شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیازمند توجه و پیگیری بیشتری است، افزود: هنر این سازمان در آن است که داده ‌ها و مطالعات خود را تا مرحله اثرگذاری در تصمیم‌ گیری‌ ها پیگیری کرده و ضرورت استفاده از این اطلاعات را به سایر دستگاه‌ ها و نهادهای تصمیم‌ گیر منتقل کند.

استاندار آذربایجان شرقی تدوین صورت‌ وضعیت دقیق ذخایر معدنی استان را ضروری دانست و گفت: در حال حاضر داده‌ های دقیقی که بتوان بر اساس آن سهم آذربایجان شرقی، به‌ ویژه در حوزه فلزات رنگی و عناصر کمیاب را مطالبه ‌گری کرد، وجود ندارد و سازمان زمین‌ شناسی باید با ارائه گزارش‌ های علمی و مستند، زمینه این مطالبه ‌گری و برنامه‌ ریزی را فراهم کند.

سرمست با اشاره به تعریف ۱۰ زنجیره ارزش در آذربایجان شرقی، اظهار کرد: معدن و فرآورده‌ های معدنی از مهم‌ ترین این زنجیره‌ هاست و مدیریت استان آمادگی دارد برای فعال‌ سازی معادن، خارج کردن برخی معادن از حالت بلوکه و بهره‌ گیری از ظرفیت بخش خصوصی، همکاری لازم را انجام دهد.

وی افزود: علاوه بر ظرفیت‌ های معدنی شمال استان، ظرفیت‌ های قابل توجهی در جنوب و سایر مناطق آذربایجان شرقی وجود دارد که تاکنون به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است و باید برای شناسایی و فعال ‌سازی آنها برنامه‌ ریزی شود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تأکید بر ضرورت اجرای عملی توافقات، گفت: تفاهم ‌نامه‌ هایی که میان دستگاه‌ ها به امضا می‌رسد نباید صرفاً در حد حرف و سند باقی بماند، بلکه باید زمینه اجرای عملی مفاد آنها فراهم شود.

رئیس سازمان زمین‌ شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌ های آذربایجان شرقی، گفت: این استان در حوزه صنعت از استان ‌های پیشرو کشور است و ظرفیت تبدیل شدن به یکی از استان‌ های پیشرو در حوزه معدن را نیز دارد.

سید محمود فاطمی‌ عقدا افزود: فعال شدن ظرفیت‌ های معدنی علاوه بر رونق اقتصادی، می‌تواند به ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد خانوارها منجر شود.

وی با اشاره به اهمیت پایش گسل تبریز افزود: استفاده از فناوری‌های نوین و ظرفیت‌ هایی همچون فناوری فیبر نوری می‌تواند در رصد و پایش تغییرات احتمالی گسل تبریز و افزایش دقت مطالعات این گسل مؤثر باشد و سازمان زمین‌ شناسی آماده است در این زمینه مطالعات تخصصی خود را توسعه دهد.

در پایان این دیدار، تفاهم‌ نامه همکاری میان سازمان زمین‌ شناسی و اکتشافات معدنی کشور و استانداری آذربایجان شرقی به امضا رسید.

این تفاهم‌ نامه با هدف توسعه فعالیت ‌های زمین‌ شناسی و اکتشافات معدنی در آذربایجان شرقی، توسعه مطالعات مربوط به منشأیابی و پایش مخاطرات زمین‌ شناختی، گسترش اکتشاف مواد معدنی و ارائه خدمات هدفمند به سرمایه‌ گذاران، صاحبان کسب‌ و کار و متخصصان حوزه زمین ‌شناسی و اکتشاف منابع معدنی منعقد شده است.

ارائه مشاوره‌ های فنی مورد نیاز استان در حوزه آمایش سرزمین، کاربری اراضی و مکان‌ یابی پروژه‌ های کلان، تسهیل و تشویق کسب‌ و کارهای مبتنی بر علوم زمین با هدف تولید سرمایه و همچنین برنامه‌ ریزی برای تربیت و به‌ کارگیری نیروی انسانی متخصص و جوان در بخش زمین‌ شناسی و اکتشاف مواد معدنی، از دیگر محورهای این تفاهم‌ نامه است.