سرمست: حمایت از تولیدکنندگان باید به یک رویکرد مستمر تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر پنجشنبه در مراسم رونمایی از پوستر گرامیداشت روز صنعت و معدن آذربایجانشرقی با اشاره به برگزاری این رویداد در ۹ مهرماه در تبریز، اظهار کرد: اگرچه روز ملی صنعت، معدن و تجارت یک مناسبت مشخص دارد، اما از نگاه ما هر روز باید روز حمایت از صنعت و تولید باشد.
وی افزود: برنامههای اقتصادی استان در طول هفته دنبال میشود و حتی پیگیریهای انجامشده در تهران نیز با هدف جلب حمایت وزارتخانهها، بانکها و دستگاههای ملی از تصمیمات و مصوبات استانی انجام میشود؛ چراکه بدون این پشتیبانیها، بخشی از تصمیمات اقتصادی امکان اجرا پیدا نمیکند.
استاندار آذربایجانشرقی بر اهمیت برگزاری رویدادهای مرتبط با صنعت و معدن تأکید کرد و گفت: ممکن است برخی این برنامهها را صرفاً تشریفاتی بدانند، اما چنین رویدادهایی در واقع به نمادسازی، هویتسازی و معرفی ظرفیتهای اقتصادی استان کمک میکند.
سرمست ادامه داد: معرفی صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان موفق میتواند موجب تقویت روحیه، ایجاد رقابت و معرفی مزیتهای اقتصادی استان شود و به جامعه نشان دهد که چه ظرفیتهایی در حوزه تولید و کارآفرینی وجود دارد.
ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه برای معرفی توانمندیهای آذربایجانشرقی
وی با اشاره به تفاهم صورتگرفته برای اجرای رویداد «ایرانِ جان» در آذربایجانشرقی، این برنامه را فرصتی برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و گردشگری استان دانست و گفت: رسانه ملی باید ظرفیتهای استان را در سطح کشور معرفی کند و نگاه آن صرفاً محدود به پوشش برنامههای محلی نباشد.
استاندار آذربایجانشرقی افزود: پروژههای عمرانی، ظرفیتهای صنعتی، مفاخر فرهنگی و توانمندیهای اقتصادی استان، بخشی از ظرفیتهای ملی کشور هستند و باید در سطح گستردهتری معرفی شوند.
سرمست با بیان اینکه آذربایجان همواره خود را بخشی از هویت ملی ایران دانسته است، اظهار کرد: معرفی چهرههای فرهنگی و ظرفیتهای این منطقه نباید صرفاً با نگاه استانی انجام شود؛ چراکه بسیاری از این ظرفیتها متعلق به کل کشور هستند.
وی خاطرنشان کرد: رویداد «ایرانِ جان» میتواند فرصتی برای معرفی واقعیتها، ظرفیتها و توانمندیهای آذربایجانشرقی به مردم سایر استانها باشد و باید از این ظرفیت برای معرفی صحیح توان اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و گردشگری استان استفاده کرد.
ضرورت توجه به جوانان، بانوان و شرکتهای دانشبنیان
استاندار آذربایجانشرقی همچنین بر ضرورت ایجاد توازن در انتخاب و معرفی فعالان حوزه صنعت و معدن تأکید کرد و گفت: پیشکسوتان و فعالان باسابقه صنعت باید مورد احترام و توجه قرار گیرند، اما در کنار آنها باید جوانان، بانوان و مجموعههای دانشبنیان نیز فرصت معرفی پیدا کنند.
سرمست با اشاره به تغییر مسیر اقتصاد در جهان افزود: اقتصاد آینده به سمت اقتصاد دیجیتال و دانشبنیان حرکت میکند و نمیتوان صرفاً با شیوههای سنتی تولید به مسیر توسعه ادامه داد.
وی تأکید کرد: در انتخاب چهرههای برتر صنعت و معدن باید ترکیبی از پیشکسوتان، جوانان، بانوان و فعالان حوزه دانشبنیان مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر پاسداشت تجربههای گذشته، زمینه الگوسازی برای نسل جدید نیز فراهم شود.
تولیدکنندگانی که در شرایط سخت پای کار ماندند، شایسته تقدیرند
سرمست با تأکید بر ضرورت توجه به عملکرد واقعی واحدهای تولیدی اظهار کرد: در انتخاب واحدهای برتر نباید صرفاً به شاخصهای ظاهری توجه کرد، بلکه باید واحدهایی که در شرایط دشوار اقتصادی فعالیت خود را حفظ کرده و از تعدیل نیرو و تعطیلی جلوگیری کردهاند، مورد توجه ویژه قرار گیرند.
وی ادامه داد: بسیاری از تولیدکنندگان در شرایطی که فعالیت اقتصادی با مشکلاتی همچون ناترازی انرژی، مشکلات ارزی و افزایش هزینهها مواجه است، همچنان به فعالیت خود ادامه دادهاند و حفظ اشتغال و تأمین نیازهای مردم را بر منافع کوتاهمدت خود ترجیح دادهاند.
استاندار آذربایجانشرقی گفت: کارآفرینی و حفظ تولید در چنین شرایطی صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه نوعی تعهد اجتماعی نسبت به اشتغال، معیشت مردم و امنیت اقتصادی جامعه محسوب میشود.
وی افزود: این تولیدکنندگان باید به عنوان الگو معرفی شوند تا جامعه بداند در شرایط دشوار نیز افرادی هستند که مسئولیت خود را در قبال کارگران، تولید و اقتصاد کشور رها نکردهاند.
لزوم رسانهای شدن نتایج «سهشنبههای اقتصادی»
سرمست با اشاره به بازدیدهای انجامشده از واحدهای تولیدی در قالب برنامههای اقتصادی استان اظهار کرد: نتیجه این بازدیدها و اقداماتی که برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی انجام میشود باید برای افکار عمومی تبیین شود.
وی افزود: ممکن است یک واحد تولیدی در جریان بازدید مسئولان، مشکلی داشته باشد که پس از پیگیری برطرف شود؛ این اقدامات زمانی اثرگذاری بیشتری خواهد داشت که مردم از نتایج آن مطلع شوند.
استاندار آذربایجانشرقی ادامه داد: نباید تنها آمار و رتبههای ارزیابیهای اقتصادی اعلام شود، بلکه باید مصداقهای واقعی نیز برای مردم بیان شود تا مشخص شود این رتبهها و ارزیابیها چگونه در میدان عمل و در زندگی فعالان اقتصادی نمود پیدا کرده است.
سرمست گفت: رسانهها در این زمینه نقش مهمی دارند و باید دستاوردهای واقعی حوزه تولید و اقتصاد را بدون رویکرد تبلیغاتی و با ارائه مصادیق برای جامعه روایت کنند.
صدور ۶۵۰ جواز تأسیس در آذربایجانشرقی طی ماههای اخیر
وی همچنین با اشاره به تداوم فعالیتهای اقتصادی استان در شرایط دشوار اخیر، اظهار کرد: از ۹ اسفند تاکنون ۶۵۰ جواز تأسیس برای سرمایهگذاریهای جدید در آذربایجانشرقی صادر شده است.
استاندار آذربایجانشرقی این آمار را نشانه تداوم جریان سرمایهگذاری در استان دانست و افزود: صدور این تعداد جواز تأسیس نشان میدهد فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری در استان متوقف نشده و حتی روندی رو به رشد داشته است.
سرمست با تأکید بر ضرورت معرفی این ظرفیتها گفت: آمار و عملکرد اقتصادی استان باید با همکاری اصحاب رسانه به جامعه منتقل شود تا مردم در جریان واقعیتهای اقتصادی و ظرفیتهای موجود قرار گیرند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از تولید و کارآفرینی یک مسئولیت جمعی است و هر اندازه به تولیدکنندگانی که در شرایط دشوار در کنار مردم و اقتصاد استان ماندهاند توجه و از آنان قدردانی شود، به تقویت جریان تولید و امیدآفرینی در جامعه کمک خواهد کرد.
تجلیل از ۴۸ واحد و فعال نمونه صنعت و معدن آذربایجانشرقی
مهدی امینی، رئیس خانه صنعت آذربایجانشرقی، با اشاره به برگزاری مراسم گرامیداشت روز صنعت در ۹ مهرماه در تبریز گفت: در این مراسم از ۴۸ واحد و فعال نمونه در بخشهای مختلف صنعت و معدن، از جمله پیشکسوتان، فعالان حوزه معدن، طرحهای نمونه، بانوی کارآفرین، واحدهای خدمات فنی و مهندسی، شهرکهای نمونه و واحدهای احیاگر تقدیر خواهد شد. وی افزود: این برنامه با حضور استاندار آذربایجانشرقی و جمعی از مسئولان استانی و کشوری برگزار میشود و تلاش شده است از ظرفیت مسئولان ملی نیز برای حضور در این رویداد استفاده شود.
امینی با اشاره به روند ارزیابی واحدهای متقاضی اظهار کرد: از میان حدود ۱۰۰ واحدی که در فرآیند ارزیابی شرکت کردند، مدارک و مستندات بر اساس شاخصهای تعیینشده بررسی و امتیازدهی شد که بخشی از پروندهها به وزارتخانه ارسال شد. به گفته وی، امسال برای نخستین بار هشت واحد تولیدی از آذربایجانشرقی به عنوان واحد نمونه ملی انتخاب شدند و استان در این بخش رتبه نخست کشور را کسب کرد. وی همچنین خواستار تقویت پوشش رسانهای برنامههای حوزه صنعت و معدن استان، بهویژه از سوی صداوسیما، شد.
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