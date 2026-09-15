به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر سهشنبه در نشست با مدیران واحدهای صنعتی و معدنی نمونه آذربایجان شرقی، بر استفاده از همه ظرفیتها و اختیارات استان برای حمایت از بخش تولید تأکید کرد و اظهار داشت: فضای ایجادشده برای حمایت و پشتیبانی همهجانبه از بخش تولید استان، مرهون تفویض اختیار رئیسجمهور و همراهی دستگاههای مختلف است.
وی با بیان اینکه رویکرد مدیریت استان بر پرهیز از اقدامات نمایشی و تمرکز بر برنامههای زیربنایی و راهبردی است، افزود: تلاش میکنیم در دوره مسئولیت خود اقدامات ماندگار و اثرگذاری برای توسعه استان انجام دهیم، حتی اگر نتایج برخی از این اقدامات در کوتاهمدت قابل مشاهده نباشد.
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه مدیریت استان نباید گرفتار روزمرگی شود، گفت: باید به دنبال اجرای طرحها و اقداماتی باشیم که آثار آن در سالهای آینده نیز برای مردم و اقتصاد استان باقی بماند.
سرمست بر ضرورت نتیجهبخشی جلسات میان مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: برگزاری نشستها زمانی ارزشمند است که خروجی آنها در عرصه واقعی اقتصاد دیده شود و مردم بتوانند آثار تصمیمات اتخاذشده را در کارخانهها، بازارها و معیشت خود لمس کنند.
وی حمایت از تولید و سرمایهگذاری را حمایت از کار، تلاش و ایجاد ارزش اقتصادی دانست و اظهار داشت: گاهی این تصور مطرح میشود که حمایت از سرمایهگذاران به معنای حمایت صرف از سرمایهداران است، در حالی که هدف ما حمایت از سرمایهگذاری در مسیر تولید و توسعه است.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: رونق تولید و توسعه سرمایهگذاری در نهایت به نفع عموم مردم، بهویژه کارگران و خانوادههای آنان خواهد بود و میتواند زمینهساز افزایش رفاه و بهبود شرایط اقتصادی جامعه شود.
تولیدکنندگان در دوران جنگ پای کار ماندند
سرمست با قدردانی از صاحبان واحدهای تولیدی و کارگران استان در جریان حملات دشمن، گفت: تولیدکنندگان در اوج حملات هوایی، کارخانههای خود را تعطیل نکردند و نیروهای شاغل در خطوط تولید را تعدیل نکردند که این رفتار مسئولانه شایسته قدردانی است.
وی افزود: این همراهی نشان داد بخش خصوصی در شرایط سخت نیز خود را در برابر اقتصاد و جامعه مسئول میداند و مدیریت استان نیز وظیفه دارد از تلاشهای فعالان تولید حمایت و دفاع کند.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اختیارات تفویضشده به استانداران استانهای مرزی در دوره جنگ، خاطرنشان کرد: از این ظرفیت و همچنین توانمندیهای مرزی استان برای تأمین کالاهای اساسی آذربایجان شرقی و استانهای همجوار استفاده شد و همزمان مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز بخش تولید نیز تأمین شد.
تعریف ۱۰ زنجیره ارزش برای توسعه صنعتی استان
سرمست همچنین از تعریف ۱۰ زنجیره ارزش برای حمایت از توسعه صنعتی و اقتصادی آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: هدف این است که گرههای کور توسعه صنعتی و اقتصادی استان با استفاده از نظر و تجربه فعالان صنعت، معدن و تجارت باز شود.
وی تأکید کرد: بهترین راهکارها برای حل مشکلات تولید را افرادی میتوانند ارائه کنند که در بطن فعالیتهای اقتصادی حضور دارند و مشکلات را از نزدیک لمس میکنند.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه اقتصاد استان تا حد زیادی متکی بر بخش خصوصی است، گفت: حدود ۹۵ درصد اقتصاد بزرگ آذربایجان شرقی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و چنین ظرفیتی شایسته توجه و حمایت جدیتر دولت است.
توسعه زیرساختهای انرژی در اولویت است
سرمست با اشاره به برخی کمبودهای زیرساختی استان در حوزه صنعت اظهار داشت: زیرساختهای انرژی آذربایجان شرقی در سالهای گذشته متناسب با رشد صنعت و سرمایهگذاری توسعه نیافته و این مسئله باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: توسعه پستهای فوق توزیع برق و تقویت سایر زیرساختهای انرژی از مهمترین اولویتهای مدیریت استان برای پشتیبانی از تولید و سرمایهگذاری است.
استاندار آذربایجان شرقی در پایان بر ضرورت حفظ همدلی و انسجام میان بخش دولتی و خصوصی تأکید کرد و گفت: حرکت مشترک و همکاری همه بخشها، زمینهساز تقویت تولید، توسعه اقتصادی و عبور موفق از چالشهای پیشرو خواهد بود.
سرمایهگذاری معادل ۲.۵ برابر درآمد مس سونگون در استان
در ادامه این نشست، صابر پرنیان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به پویایی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: بیش از ۹۵ درصد جلسات این کارگروه در سال گذشته بهصورت منظم تشکیل شده و شخص استاندار در ۹۰ درصد آنها حضور میدانی داشته است.
پرنیان با تأکید بر ساماندهی و نظارت دقیق بر بازار، تأمین اقلام ضروری و نوسازی خطوط تولید با هماهنگی مدیریت عالی استان، اظهار داشت: در حوزه معدن، گام بلندی در آذربایجانشرقی برداشته شده و سرمایهگذاری جدیدی معادل ۲.۵ برابر درآمد مس سونگون در حال انجام است.
وی با تأکید بر از بین رفتن فاصله میان بدنه دولت و بخش خصوصی، ارتباط مستمر با اصناف و اتحادیهها را عامل رونق تولید دانست و از همراهی رسانههای استان قدردانی کرد.
کسب رتبه نخست آذربایجانشرقی در معرفی واحدهای نمونه کشوری
مهدی امینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با قدردانی از همراهی دستگاههای نظارتی در گرهگشایی از چالشهای تولید، اعلام کرد: استان آذربایجان شرقی با انتخاب ۸ واحد صنعتی نمونه در سطح کشور، بیشترین سهم را در میان استانهای کشور به خود اختصاص داده است.
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