سرمست: از ظرفیت شهریار برای دیپلماسی فرهنگی استفاده کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر جمعه در جلسه هماهنگی برگزاری کنگره استاد شهریار، با اشاره به جایگاه این شاعر نامدار در فرهنگ و ادب ایران اظهار کرد: کنگره استاد شهریار رویداد مهمی است که می‌تواند نقطه پیوند فرهنگ، شعر، ادب و دیگر عناصر فرهنگی آذربایجان شرقی با کلیت ایران و حوزه تمدنی ایران باشد.

وی با تأکید بر ضرورت برگزاری شایسته این کنگره افزود: هیچ دستگاهی به‌تنهایی نمی‌تواند چنین رویداد فرهنگی مهمی را برگزار کند و همه دستگاه‌هایی که دغدغه فرهنگ دارند باید برای برگزاری هرچه بهتر این کنگره پای کار باشند.

کنگره شهریار باید در شأن این شاعر برگزار شود

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه کیفیت و اثربخشی برنامه‌های فرهنگی اهمیت زیادی دارد، گفت: هر برنامه‌ای که اجرا می‌شود باید دارای اثربخشی و کارایی باشد و اگر کاری درست به شکل نادرست اجرا شود، ممکن است بازخورد آن معکوس باشد.

سرمست تأکید کرد: کنگره استاد شهریار باید به بهترین شکل و در شأن این شاعر بزرگ و نامدار برگزار شود و ابعاد ملی و فرهنگی این رویداد مورد توجه قرار گیرد.

«ایران جان» فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های آذربایجان شرقی

وی همچنین با اشاره به همزمانی رویداد «ایران جان» با کنگره استاد شهریار اظهار کرد: این همزمانی نشان‌دهنده اهمیت موضوع است و می‌تواند فرصتی برای فعال کردن ظرفیت‌های منحصربه‌فرد فرهنگی، هنری، اقتصادی و صنعتی آذربایجان شرقی باشد.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: باید از ظرفیت رویداد «ایران جان» برای معرفی توانمندی‌های استان استفاده کرد و تقارن آن با بزرگداشت استاد شهریار فرصت مناسبی برای هرچه ملی‌تر شدن این رویداد است.

سرمست در پایان بر بهره‌گیری از جایگاه فرهنگی و ادبی استاد شهریار تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت شخصیت نامداری همچون استاد شهریار برای توسعه دیپلماسی فرهنگی و تقویت وفاق ملی استفاده کنیم.