استاندار آذربایجان شرقی: امنیت غذایی بدون جهاد کشاورزی ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر پنجشنبه در جمع مدیران و مسئولان حوزه کشاورزی با اشاره به اهمیت این بخش در تأمین نیازهای اساسی جامعه اظهار کرد: کشاورزی یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی و توسعه کشور است و در شرایط بحرانی، نقش آن بیش از گذشته نمایان می‌شود.

وی با اشاره به تجربه مدیریت استان در جریان جنگ ۴۰ روزه افزود: با توجه به تفویض اختیارات به استانداران، در یکی از مقاطع بحرانی توانستیم ۱۳ هزار تن کالای اساسی را در مدت تنها دو روز ترخیص کنیم تا از ایجاد شوک ناشی از کمبود کالا در بازار جلوگیری شود.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: در این شرایط با استفاده از ظرفیت شورای تأمین و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین ظرفیت مناطق آزاد، روند ترخیص کالاهای اساسی تسریع شد و اختیارات تفویض‌شده به استان‌ها امکان تصمیم‌گیری سریع‌تر و مؤثرتر را فراهم کرد.

سرمست با بیان اینکه اهمیت کشاورزی در سیاست‌گذاری‌ها باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، گفت: باید به تولیدکننده و کشاورز اعتماد کنیم و ارزش واقعی تولید را در تصمیم‌گیری‌ها ببینیم. تصمیم‌هایی که بدون توجه به شرایط میدان و مشارکت فعالان بخش کشاورزی اتخاذ شود، می‌تواند احتمال خطا را افزایش دهد.

وی بر ضرورت کاهش فاصله میان سیاست‌گذاری و واقعیت‌های بخش کشاورزی تأکید کرد و افزود: هرچه تصمیم‌گیری‌ها به میدان تولید نزدیک‌تر شود، امکان اجرای موفق سیاست‌ها نیز افزایش می‌یابد و باید صدای کشاورزان در فرآیند تصمیم‌سازی شنیده شود.

استاندار آذربایجان شرقی، آب را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشاورزی عنوان کرد و گفت: وضعیت دریاچه ارومیه و محدودیت منابع آبی، ضرورت توجه جدی به مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی را دوچندان کرده است.

سرمست ادامه داد: توسعه روش‌های نوین آبیاری، مدیریت مصرف آب و اصلاح الگوی کشت باید همزمان دنبال شود و نمی‌توان هر یک از این اقدامات را به صورت جداگانه اجرا کرد. فاصله میان شعار و عمل نیز باید کاهش یابد، چرا که یکی از شاخص‌های مهم توسعه، تبدیل سیاست‌ها و برنامه‌ها به اقدامات عملی است.

وی با اشاره به تجربه شرایط جنگی اخیر تصریح کرد: در جنگ‌های اخیر مشخص شد که اگر وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه‌های مرتبط با تولید و تأمین کالاهای اساسی فعال نباشند، سایر دستگاه‌ها نیز با مشکلات جدی در حوزه امنیت غذایی مواجه خواهند شد.

استاندار آذربایجان شرقی امنیت غذایی را عاملی مؤثر در حفظ آرامش جامعه دانست و افزود: تأمین به‌موقع نیازهای مردم علاوه بر جنبه اقتصادی، در حفظ انسجام اجتماعی و آرامش عمومی نیز نقش دارد و مدیریت بازار در شرایط بحرانی باید با همین نگاه دنبال شود.

سرمست با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان در ایام نوروز نیز گفت: در این ایام با وجود افزایش حدود ۴۰ درصدی جمعیت، کمبود جدی در بازار ایجاد نشد و ظرفیت‌های اقامتی تبریز نیز به طور کامل مورد استفاده قرار گرفت؛ موضوعی که نشان‌دهنده ثبات و آمادگی استان در مدیریت شرایط مختلف است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود کشاورزی را از پایه‌های اصلی توسعه دانست و بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید تأکید کرد و گفت: نباید تولیدات کشاورزی صرفاً به شکل خام عرضه شوند، بلکه باید فرآوری، بسته‌بندی، بازاریابی و صادرات در کنار تولید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: ادامه روند مصرف بی‌رویه منابع و خام‌فروشی نمی‌تواند مسیر پایداری برای توسعه باشد و باید با تکمیل زنجیره‌های ارزش، بهره‌وری منابع و ارزش افزوده محصولات کشاورزی را افزایش داد.